Was ein Wochenende bei meinem Homerace in Leogang! Das war schon was Besonderes. Zuerst so viel Druck, dann so viele Emotionen und good times! Doch drücken wir kurz Rewind und fangen mit dem ersten World Cup Race der Saison in der Lenzerheide (Schweiz) an: Dort war der vierte Platz meiner Meinung nach nicht so das Gelbe vom Ei.