Vali Höll Blog: Mid-Season Recap

Hey! 🤘✌️ Nach Leogang ging es gleich weiter nach Innsbruck zum Crankworx. Es war wieder absolut der Burner von einem Event, auch wenn es nach dem Stress in Leogang ziemlich hektisch wurde. Ich war einfach mega platt! Das Rennwochenende verlief gut, auch wenn ich es etwas ruhiger angehen lassen musste und nur am DH-Rennen teilgenommen habe. Kein Dual-Slalom für mich dieses Mal. 😎

Und wisst ihr was? Es war gut, dass nicht alle Fahrer auf Elite-Niveau waren. Dadurch war nicht alles so stressig, was nach dem ganzen Leogang-Hype echt angenehm war. Klar, es war heiß as hell und verdammt anstrengend, da wir die Rennen recht spät gefahren sind.

Jetzt zum Downhill Weltcup in Val di Sole: Die Strecke war schon im letzten Jahr eine echte Herausforderung. Am Anfang hatte ich echt Schiss, weil sie so brutal war. Beim Trackwalk sah sie schon etwas besser aus, da viele Löcher gefüllt wurden. Aber nach einem halben Tag Training war sie wieder in einem üblen Zustand. 😓

Fun Fact: Bei den bisherigen Weltcup-Rennen hatte ich keine Coaches dabei, weil beide verletzt waren. Keine Hilfe beim Trackwalk, um zu sehen, welche Lines gut waren und welche die anderen Fahrer nahmen. Das war das erste Mal in meinem Leben so. In Lenzerheide hab ich deshalb ein bisschen die Nerven verloren. Aber in Leogang hab ich mich gut geschlagen, da es hauptsächlich über die "main line" ging. In Val di Sole war die Linienwahl dafür dann richtig kompliziert.

In der Quali hab ich einen soliden zweiten Platz erreicht, considering the circumstances. Trotzdem bin ich nach der Quali nochmal mit meinem Mechaniker zum Trackwalk, um die Lines zu ändern. Das mach ich normalerweise nicht. Und wisst ihr was? Im Semifinale mit meinen neuen Line-Choices zu gewinnen, war einfach ein geiles Gefühl! Im finalen Lauf konnte ich dann noch mehr Gas geben und am Ende hab ich den Sieg eingefahren. Das war mega auf dieser heftigen Strecke! 😁🥇

Danach ging's ab zum Glemmride Festival in Saalbach. Ich war fast zu fertig, um richtig am Festival abzuhängen nach den ganzen Rennen davor. Aber trotzdem war es geil, wieder dort zu sein. Das war das erste Mal seit 2017, was echt schon ewig her ist. Aber es ist einfach der Hammer, wieder zuhause in Österreich bei so einem Event dabei zu sein und all die Fans und Kids zu treffen. Ich glaub, ich hab noch nie so viele Autogramme gegeben und Fotos gemacht wie an diesem Wochenende. 🤩

Das waren also vier hammerharte Rennwochen. Im Moment chill ich gerade in Whistler und gönn mir eine Woche Urlaub. Nächste Woche startet dann Crankworx Whistler. Das wird fett! Und das nächste große Ding, auf das ich richtig Bock habe, sind die World Champs. Da bin ich natürlich mega gespannt drauf. Stay tuned & Keep shreddin'! ✌️😎 💥