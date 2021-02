SPOILER: Seit vorgestern sind meine Schrauben aus dem Fußgelenk 🥳 und ich sitze (wieder einmal) zu Hause auf der Couch! Was aber an sich nicht so tragisch ist, dann kann ich euch endlich von meinem Bike-Trip nach Nizza erzählen (bei dem die Fußgelenk-Schrauben auch noch dabei sein durften!). Ich war ganz schön froh, dass ich so schnell wieder auf dem Bike sitzen durfte, denn die Prognosen nach dem Sturz hätten mich länger warten lassen.

Zum Glück verlief meine Reha im Athlete Performance Center , dem Reha- und Trainings-Center von Red Bull, richtig gut. Wir sind noch nicht ganz fertig, weil es mit der Beweglichkeit in meinem Gelenk noch ein wenig hapert - aber zum Biken reicht’s (behaupte ich jetzt einfach 😅).

Meinen ersten Bike-Trip wollte ich unbedingt in Nizza, Frankreich, verbringen. Ich kenne die Gegend jetzt schon wie meine linke Hosentasche und habe auch viele Freunde wie Cecile Ravanel und Nico Vouilloz. In Nizza wartete nicht nur meine erste Bike-Lap auf mich, sondern auch mein neues TREK Bike - das Mat, mein Mechaniker, mir zusammengebaut hat. Ihr könnt euch vorstellen wie groß meine Vorfreude war, oder!

On the way habe ich Kathi Kuypers und Angie Hohenwarter aufgegabelt. Immer gut, Freundinnen dabei zu haben, die gut kochen und radeln können 🥰.

Meine erste richtige Ausfahrt war mit Cecile Ravanel. Im Nachhinein, hätte ich mir ja erwarten können was für Trails auf mich zu kommen. Ehrlich gesagt hatte ich mir vorgestellt auf dem Monti-Trail oder auf der Blue-Line in Saalbach meine ersten Runden zu drehen, naja, mit einer x-fachen Enduro World Series Gewinnern gibt es das halt nicht 😅. So wild war es dann zum Glück aber doch nicht. Von meiner Bike-Technik her konnte ich alles wie immer, der Speed und das Vertrauen in meinen Fuß sind leider noch nicht wie gewohnt.

Oh wie schön ist radlfahren © Angie Hohenwarter

Die darauf folgenden Tage sind wir immer abwechselnd mit dem E-Bike oder mit dem Enduro gefahren. Kathi und ich machten auch jeden Tag fleißig unsere Workouts und Dehnübungen. Hilft's nicht, schadet's nicht!

Einer der besten Trail-Tage war, als wir mit Mathieu Ruffray in seinem Backyard unterwegs waren. Mathieu fährt wie Kathi die E-EWS und zeigte uns die besten E-Bike Trails, die ich je gefahren bin. Ich war ja nie wirklich ein großer Fan von E-Bikes. Das Radl waren mir immer ein bisschen zu schwer beim Bergabfahren und ich hatte immer Angst, dass ich irgendwann nicht mehr ohne Motor treten will/kann 😅. Aber mit meinem Trek Rail hatte ich so viel Spaß, wie noch auf keinem E-Bike zuvor. Wir waren eine coole Gruppe von Ridern, die Ravanels, Thibaut Daprela (mein Weltcup Kollege), Antoine Vidal (der EWS Shredder) und wir drei Mädels. Ich finde es ziemlich krass, wie anstrengend es war, die Uphill Trails zu fahren, man musste sich so konzentrieren und technisch gut fahren, damit man halbwegs gut hochkommt. Bei manchen Stellen hatte ich einen Puls von 186 bpm 🥵.

Am letzten Tag vor meiner Heimreise musste ich einfach einen Run auf meinem neuen Downhill Bike machen. Wenn mir wer zugeschaut hätte, wie ich da im Schneckentempo die Downhill-Strecke runter bin, hätte er sich sicher gedacht, was die Anfängerin auf dem Hobel will 😅. Aber den großen Helm wieder aufzusetzen und auf dem "großen" Bike zu sitzen, war einfach zu gut!

...über Stock und über Stein © Angie Hohenwarter

In Frankreich hatte ich keine Probleme mit meinem Fuß, ich glaub aber, dass ich meine Einschränkungen auch ein bisschen verdrängt habe, weil ich einfach so happy war, wieder zu biken. Zuhause konnte ich ein paar Tag nicht wirklich gut gehen, aber das nehme ich gerne in Kauf, wenn ich dafür Radln kann 🥰.