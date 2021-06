Nach Frankreich haben wir uns (also ich und das Team - Jamie, Mat, Elmar und Angie) in Maribor getroffen, um unser Suspensions zu testen. Wir hatten große Unterstützung von Dani von RockShox, der uns sehr mit den Einstellungen geholfen hat (vielleicht haben wir sogar schon die Blackbox Suspension bekommen... who knows 😜) Wettertechnisch hatten wir leider nicht so viel Glück wie damals bei Cécile in Frankreich, aber jeder war gut drauf und motiviert für die kommende Saison. Für mich war die Situation komplett neu, weil ich das erste Mal auch wirklich Feedback geben konnte. Schon cool vor dem ersten Rennen alles so pipifein eingestellt zu bekommen!

Ein wirklich schöner (Rock)Garden! © Angie Hohenwarter ...schau ma moi... © Angie Hohenwarter Happy Camper! © Angie Hohenwarter

...und dann endlich... "I am back racing"... noch dazu in Bella Italia.

Endlich war es so weit und ich konnte mein erstes Rennen fahren! Wenn ich euch sage, dass ich ein bisschen nervös war, ist das die Untertreibung des Jahrhunderts!

Jamie und ich haben am Coppa d’Italia in Sestola teilgenommen. Ich hatte per Zufall via Instagram erfahren, dass am kommenden Wochenende ein Rennen stattfindet. Da hab ich einfach meine Mama eingepackt, Jamie am Flughafen in Bologna abgeholt und ab zu unserem allerersten Rennen in der neuen Saison.

Normalerweise fängt ein WC schon 3 Tage vor dem Final-Tag an, beim Coppa d’Italia war das alles ein bisschen entspannter. Jamie und ich haben am Samstag vor dem Training zu Fuß die Strecke angeschaut und uns danach die Startnummern abgeholt. In der Zwischenzeit haben Mat und meine Mama das Zelt aufgebaut, das wir uns mit Loris Vergier geteilt haben.

Die Strecke war richtig cool, viele Bikepark-Kurven mit Inside und Outside Varianten am Anfang und dann technische Passagen. Mir hat die Strecke richtig gut gefallen, jedoch habe ich mich einfach nicht gut gefühlt. Sagen wir einfach, dass mir das Selbstvertrauen einfach noch gefehlt hat. Die Quali hab ich zwar am Samstag gewonnen, aber wirklich zufrieden war ich nicht mit mir (aka die Ehrgeizlerin) Aber so ist das meistens bei mir. 🙈😅

Am Sonntag wusste ich dann aber genau, was ich zu tun hatte. Wir haben meine Suspension noch kurz vor dem Final Run geändert und ich war ready. Mein Rennlauf war sehr sauber, kontrolliert und ich hatte keine wilden Momente! Ich konnte mich mit 6 Sekunden Vorsprung vor Vero Widmann auf Rang Eins platzieren. Mein erster Sieg nach der Verletzung und am neuen Bike 🥳. Loris hat bei den Herren gewonnen, Jamie hatte leider einen kleinen technischen Defekt. Alles in Allem war das schon eine super Bestätigung für das ganze Training, für die Reha und alles, was ich so die letzten sechs Monate seit Leogang gemacht habe.

Was gibt es sonst noch Neues? Aja genau, es gibt jetzt Vali Merch. 🥳

Jap genau, ihr könnt euch jetzt T-Shirts, Caps und Beanies mit meinem Design darauf anziehen und es bei den Weltcups vor Ort, auf der Couch daheim beim Red Bull TV schauen oder beim Eis essen tragen!

Sodala, jetzt werd ich mich mental und physisch auf den Weltcup in Leogang vorbereiten gehen... ich glaub nämlich dass da Nervositätsmässig noch einiges geht! 😱 Ich meld mich vor dem Rennen nochmal bei euch!

Bis bald, eure Vali