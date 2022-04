Vali Höll Blog: C'est la vie

Es hat alles echt entspannt angefangen. Der Trackwalk-Day war, bis auf die Bergfahrt, ziemlich chillig. Den einzigen "Lift" den es in Lourdes gibt, ist ein 100 Jahre alter Schrägaufzug (funicular en francais!). Auf der Gondel steht, dass er seit 1900 (und bis 2015 in Betrieb "ist"). Ich will gar nicht wissen, was danach passiert ist 😅. Jede einzelne Bergauf-Fahrt haben Leute davon geredet, wie oft der Aufzug schon entgleist ist oder die Notfallbremsen angesprungen sind.

Das Training ging ziemlich gut. Die Strecke war ein Mix aus Val di Sole und Snowshoe und ich hatte mega viel Spaß und fühlte mich auch sehr stark. Leider war der Uplift riiiichtig langsam und ich konnte in der Früh, inklusive in Summe vier Stunden anstehen, nur drei statt sieben Trainings-Laps fahren. Am Nachmittag nützte ich dann das Timed Practice aus und konnte noch drei weitere Runden drehen. Den letzten Run hab ich dann um 18:13 Uhr gestartet (ich bin noch nie so spät Downhill gefahren, da schlaf ich doch normal schon fast!).

war ich auch motiviert - brutal sogar. Ich wusste, dass ich im Leader-Jersey als letzte starten durfte. Ich hatte aber auch im Hinterkopf, dass es bei den letzten drei Male, wo ich als Letzte starten durfte, nicht so wirklich hingehauen hatte. Ich machte die gleiche Warm-Up Routine, aber war mir in meiner Sache vielleicht auch ein bisschen zu sicher. Keine Ahnung. Was ich wirklich noch lernen muss, ist, wie ich mich auf einen Racerun richtig vorbereite. So ganz versteh ich auch nicht, warum ich in der Quali immer so viel besser bin 🙈. Mein Lauf war gut, ich habe zwei Lines verpatzt, wirklich großartig falsch war aber nichts. Ich hatte auch keine wilden Momente. Es war einfach ein cleaner Lauf, aber was man halt auch mitrechnen muss, ist, dass diese Saison alle on Fire sind! Die Top 4 waren alle innerhalb von 1,6 Sekunden. So etwas hat es im Frauenfeld noch nie gegeben!