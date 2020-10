Am Sonntag, dem Race-Day, bin ich dann komischerweise noch extrem entspannt mein Training gefahren und dachte eigentlich noch gar nicht soviel über das Rennen selbst nach, die Strecke lag mir und sonst fühlte ich mich auch saugut - bis zu dem Moment in dem ich am Startgate gestanden bin! BÄM, da war mir auf einmal bewusst, dass ich jetzt so echt und wirklich Elite-Fahrerin bin und Racerinnen wie Tracy Hannah und Morgan Charre gegen mich, kleine Vali, fahren. Mehr hat's nicht gebraucht und mir ist das Herz in die Hose gerutscht! Aber da stehst du nunmal schon am Start und musst da jetzt durch. Ich kann mich an meine Rennläufe nie wirklich erinnern, Tunnel und so, aber er dürfte nicht so schlecht gewesen sein. Was mir nicht klar war, dass das Schlimmste noch nicht ausgestanden war: Im Ziel, am Hotseat warten, bis alle herunten sind! Ich war so hypernervös und hibbelig, dass ich mich auf nichts als auf die

am Bildschirm vor mir konzentrieren konnte.