Wo soll ich anfangen…. Am Besten in Schladming, wo wir eine Woche vor dem ersten UCI DH Weltcup, beim NotARace dabei waren. Es ist eine cooler Event bei dem man, durch das Livetiming schauen kann wo man mit seinem Racing so steht.

Es waren einige Top Weltcup Fahrer am Start. Für das RockShox TREK Race Team war es auch das erste "echte" Come together. Tegan und Jamie’s Mechaniker JT kamen das erste Mal nach Europa und konnten das erste Mal unser neues Set Up testen.

Die Strecke in Schladming ist der Wahnsinn. Dieses Jahr sind wir von der Mittelstation, kurz vor dem Step Up gestartet. Es war einfach nur mega schnell, trocken und sau gut, endlich wieder, so echt, in der Szene zu sein. Das hab ich wirklich vermisst!

Mat und ich haben viele neue Sachen getestet. Telemetrie, Laufräder und andere Set Ups. Am ersten NotARace Tag bin ich keine offiziellen Zeiten gefahren, ich muss zugeben, ich war zu nervös um meine Zeiten offiziell zu zeigen 🙈. Ich hatte bis dato keinen wirklichen Vergleich zu den anderen Elite Damen und dachte mir dass das echt peinlich werden könnte. Am letzten Tag machte ich drei timed Runs und ich konnte mich jedes Mal steigern und war dann doch nicht sooo langsam wie ich geglaubt habe zu sein - das gab mir viel Selbstbewusstsein für Leogang.

There we go: First Weltcup of 2021 und mein Comeback nach meiner Verletzung.

Beim Trackwalk sah die Strecke, mega gut aus. Vali’s Hölle, der wohl schwierigste Streckenabschnitt in diesem Rennen, sah sogar fahrbar aus. Aber zum Glück hatte es dann viel geregnet. Am ersten Trainingstag war die Strecke genauso wie letztes Jahr bei der WM.

Für mich gab es eigentlich nur ein einziges Ziel auf der Leoganger Weltcup-Strecke und das war der Gap-Sprung... Genau, der Sprung bei dem ich letztes Jahr gestützt bin und seitdem keine Möglichkeit hatte ihn zu springen! Ich habe mir fest vorgenommen, es gleich am ersten Trainingstag zu erledigen, aber ich fühlte mich so gar nicht danach. Dann wollte ich ihn im TimedTraining machen, dann hatte es wieder so geregnet, dass die Anfahrt für mich einfach zu schwierig war. An dem Tag war ich einfach nur enttäuscht von mir selbst.

Am Quali Tag war die Strecke ein bisschen besser, Vali’s Hölle noch immer extrem schwierig, aber der obere Teil war OK. Mit meinem Trainer Fréd Abbou hatten wir uns eine neue Line im Wald angeschaut, die bis dahin nur die Elite Men probierten. Die Anfahrt war extrem schwierig, denn man musste in der Schräge über Querwurzeln springen, sofort auf die Bremsen und auf den Drop balancieren, die Landung bestand aus einer Reifenbreiten Rut (eine im Gatsch entstandene Rinne) die man genau treffen musste wenn man nicht sofort einen Abgang machen wollte! Beim ersten Run haute die Line nicht hin, Im zweiten Run musste ich dreimal hochschieben, weil ich jedes Mal vor dem Drop wegrutschte. Das heißt in dem Lauf vor der Quali bin ich die richtige Line das erst mal clean gefahren, viel zu aufregend! Als ich im Training die Highline endlich schaffte, war ich so übermotiviert, dass ich 50 Meter danach so einen einschädelnden Crash hatte und einen neue Visor bei bei meinem Helm brauchte (...und ich heute noch einige Wehwechen von dem Sturz habe 😅). ABER in dem Crash-Trainings-Run bin ich dann (ENDLICH!) das erste Mal das River Gap gesprungen. Ich habe mir gedacht, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mach ichs nie mehr und hab dann einfach abgezogen…. Auf meiner Liste von stressigen Trainingsruns steht der auf jeden Fall ganz oben!!!

They call me "Quali-Vali"!

Hui, da hatte ich einen Run! © Stefan Voitl

Dann der Quali-Run... Ich hatte zwar einen großen Steher in der Einfahrt zu Vali’s Hölle, aber sonst hat eigentlich der Großteil gepasst und ich hatte die schnellste Zeit im Ziel und bekam das Leader Jersey.

Raceday. Ich war in meiner Zone, ich war extrem angespannt, aber ich konnte mit dem Druck (Comeback, Verletzung, Weltcup Leader, Heimrennen, Rookie und last Woman on Top😅) eigentlich ziemlich gut umgehen. Der obere Teil bis zu Vali’s Hölle war extrem gut und clean. In der Hölle habe ich mich ein bisschen zurück genommen, langsamer in Sektionen eingebogen und habe mir Zeit gelassen. Der Sprung kein Problem, ich wusste es war ein guter Lauf. Letzt Kurve und hoch ziehen um in die oberste Rut zu kommen und dann…..dann lag ich am Boden, in der letzten Kurve vor der Ziellinie……Ich weiß gar nicht mehr wie, aber ich fuhr durch’s Ziel und ich war einfach nur enttäuscht. Sooo enttäuscht, dass ich es so verk***t habe.

Es gibt nur ein Gas 😅 © Moritz Ablinger ...hier liefs auch noch ganz gut! © Yvonne Hörl ...und Yay! Zweite! © Stefan Voitl

Schlussendlich bin ich trotz meines Überschlags noch Zweite geworden - in meinem ersten Elite Worldcup... Ich glaube nur Rachel Atherton hat sowas bis jetzt geschafft 😅.

ABER! Jetzt weiß ich dass mein mein Speed passt und mein Training sich ausgezahlt hat... und die Saison hat gerade erst gestartet hat! Jetzt bin ich offiziell "Hungry for more!"

Bis bald, eure Vali