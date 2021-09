Vali Höll Blog: Worldchamps in Val(i) die Sole 🌞

Bei den Weltmeisterschaften hat man immer einen extra Tag Training. Das ist gar nicht so einfach, auf der einen Seite will man das Training nützen, aber auf der anderen Seite will man Energie sparen und halbwegs frisch am nächsten Tag an den Start gehen. Ich hatte einfach so viel Spaß auf der Strecke, das ich es nützte.

