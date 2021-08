Ich wusste, dass ich meine Erwartungen in Bezug auf die Weltcup-Rennen ändern muss (ist halt nicht so leicht 😅). Ich machte mir selbst immer viel zu viel Druck, ich dachte der "Pressure" ist wichtig, um vorne mit dabei zu sein. ABER, es brauchte scheinbar ein paar Rennen und Crashs - um zu realisieren - dass diese Saison, meine erste Elite Saison ist. Die meisten Fahrerinnen sind alle um die zehn Jahre älter und haben einfach schon so viel mehr Erfahrungen.

an, traf mich mit Freunden und lachte mehr als sonst. Der erste Trainingstag ging gut, ich konnte alle Sprünge, auch die Großen, von meiner To-Do Liste streichen und hatte echt Spaß. Im Timed Practice hatte ich eigentlich gar nicht geplant, dass ich einen ganz Run durchziehe, aber es fühlte sich alles so gut flowig an.