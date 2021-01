Die Miezekatze ist aus dem Sack! May I present you the "RockShox Trek Race Team"! 😻Ich wollte es euch doch schon viel früher sagen, durfte aber nicht! Dass ich ab 2021 auf einem neuen Rahmen unterwegs bin, weiß ich schon seit ca. einem Jahr und es war ECHT schwierig, niemanden etwas davon zu erzählen!

