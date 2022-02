Vali Höll Blog: Off-Season Update

kennt) hat mir versichert, dass es super Wetter haben wird. Angeblich regnet es nur zwei Mal pro Jahr in der Wüste Israels. Tja, es hat tatsächlich meinen ganzen Aufenthalt geregnet. Ich war noch nieeee so voller Mud. Vielleicht mal nach einem DH Run, aber nicht wie bei einem Enduro Rennen für ganze drei Stunden. Das Event war aber richtig cool, das Essen in Israel ist der Hammer - "HUMMUS EVERY DAY" – und wenn es nicht regnet, denke ich auch, dass ein

. Ich habe das Mega-Glück seit heuer mit Atomic zusammen arbeiten zu dürfen. Deswegen wurde ich nach Altenmarkt ins Atomic Headquarter eingeladen und mir wurde gezeigt, wie ihre Ski produziert werden. Im Anschluss zeigten sie mir dort auch das Race-Departement, in dem die Ski und Boots für die Weltcup-Racer speziell angefertigt werden. Ich durfte sogar einen speziellen Schuh von Sofia Goggia in der Hand halten (FAN GIRL MOMENT!!!). Auch ich bekam ein Skibootfitting und es ist wirklich krass, welchen Unterschied eine optimale Passform macht! Jetzt gibt es kein "Sudern" mehr zwecks Sohlenbrennen nach drei Runs! Meinen absoluten Traumski darf ich in der Zwischenzeit auch schon testen: Den Bent Chetler 110, der ist echt ein Träumchen!