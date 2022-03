Vali Höll Blog: Training mit Cecile, Motocross und Rennen fahren

In nicht mal zwei Wochen startet die Weltcup-Saison und ich bin zwar gefühlt "ready" aber sowas von unglaublich nervös. Nicht nur wegen der Nummer "1", die auf meinem Bike hängen wird, sondern auch wegen der Strecke in Lourdes! Ich bin dort noch nie gefahren und alle reden schon davon, wie kalt und rutschig es werden wird.

Zuletzt habe ich die meiste Zeit in Frankreich bei meiner Trainerin Cecile Ravanel verbracht. Noga Korem kam mich auch für ein paar Tage dort besuchen und wir haben echt ordentlich trainiert. Wir waren ein paar Tage in San Remo Downhill fahren, haben Intervalle auf dem

Nach meinem kleinen Trainingscamp durfte ich das Commencal Les Orres Team nach Spanien begleiten, wo wir zwei richtig gute Enduro-Einheiten hatten und zwei Tage im 4 Riders Bike Park gefahren sind. Zwölf Laps every day - und weil das Trainingscamp noch nicht anstrengend genug war, sind wir am Sonntag dann auch noch 100 Kilometer