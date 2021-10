Nach dem Sea Otter sind wir auf fast direkten Weg weiter nach Las Vegas geflogen! Wenn ich "insane" sage, mein ich alles bei

zusammen! Es ist so unfassbar steil und extrem, dass ich es fast nicht fassen konnte, dass man da wirklich mit dem Bike runterkommt (es schaut auf Red Bull TV ja schon so brutal steil aus, aber nichts im Verhältnis, wie steil es da wirklich runter geht!!!). Echt und in Farbe zu sehen was passiert, wenn man seine Line nicht richtig trifft und vorher schon zu wissen was die Konsequenzen sind, alter Schwede, einfach irre! Wir waren beim Training dabei und sind zum Start raufgehiked, die Atmosphäre dort war wirklich heftig, viel heftiger als bei einem Weltcup-Rennen! Die Jungs stehen teilweise über fünf Minuten am Start bevor sie ihren Drop-in machen, du musst dir nämlich zu hundert Prozent sicher sein was du da jetzt machst. Das läuft nicht wie beim Downhill wo du startest und weisst, dass du ein-zwei Kurven Zeit hast dich einzucruisen - bei Red Bull Rampage muss alles vom ersten Moment an stimmen! Riiiiiiiiesen Respekt an alle Starter!