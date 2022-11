Vali Höll Blog: Rennradfahren und Rest-Days

Also wer es vielleicht noch nicht mitbekommen hat, ich bin jetzt Downhill-Weltmeisterin wohoooo! Das hätte ich nie erwartet! Die Saison hat ja eher wieder so lala angefangen, dann hatte ich zwei richtig gute Rennen in Andorra und Kanada und dann der Sieg bei der Weltmeisterschaft in Les Gets! Es war einfach unglaublich! Ich realisiere es jetzt erst so wirklich, was ich da geleistet habe. Den letzten Weltcup habe ich jetzt nicht so richtig versemmelt, aber so gut war er auch nicht. Dritter Platz im Finale bedeutete Dritter Platz im finalen Overall-Ranking. Klar, hätte ich den Gesamtweltcupsieg gerne noch mitgenommen, aber nach dieser inkonstanten Saison hätte ich es auch nicht wirklich verdient. Ehrlich gesagt, war ich aber einfach so erleichtert nach dem WM Sieg, dass mir der letzte Weltcup ein kleines bisschen egal war und ich einfach froh war, endlich zu feiern und nachhause zukommen.