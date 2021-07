(Atherton) die Achillessehne gerissen hat. So an sich hat mir die Strecke schon gefallen, extrem weit gesteckt, schnell und natürlich Sprünge. Die Sprünge haben mir schon Gedanken gemacht, als unmöglich hab ich sie da aber noch nicht empfunden.

Am Mittwoch war dann Trackwalk angesagt. Ich hatte schon viel von der Strecke gehört, vor allem den Rumor über die ziemlich technischen Sprünge. Frankreich ist dafür bekannt, sagen wir mal, "schwierige Sprünge" zu bauen. Wie zum Beispiel der Zielsprung von Les Gets beim UCI WC 2019, bei dem sich

The Struggle was REAL!

(Seagrave) und Marine (Cabirou) sie schon gesprungen sind, darum habe ich mich zum ersten Roadgap gestellt und auf Marine gewartet. Marine kam ziemlich schnell in die Sektion und sprang um ein paar Zentimeter zu weit rechts ab und stürzte brutal in die Bäume. Ich stand genau daneben und ab da war es bei mir aus. Ich war so verunsichert, denn es stürzten nicht nur die Frauen, sondern auch sooo viele Herren.

Am ersten Trainingstag hatte es am Vorabend stark geregnet, aber die Strecke war griffig, ich habe alle Sprünge umfahren, um mich auf den Rest der Strecke zu konzentrieren. Am Nachmittag im Timed Practice hatte ich mir die Sprünge vorgenommen, ich habe gewusst dass

Für den Quali Tag hackte ich die Sprünge ab, soll heißen ich beschloss sie nicht zu springen. Ich fühlte mich einfach nicht ready und wollte nichts riskieren. In der Quali legte ich einen soliden Run hin, aber halt alles auf der B-line und kam auf den 2. Platz. Ganze sieben Sekunden hinter Pompon, aber ohne Sprünge war das eigentlich noch total OK.

Für den Quali Tag hackte ich die Sprünge ab, soll heißen ich beschloss sie nicht zu springen. Ich fühlte mich einfach nicht ready und wollte nichts riskieren. In der Quali legte ich einen soliden Run hin, aber halt alles auf der B-line und kam auf den 2. Platz. Ganze sieben Sekunden hinter Pompon, aber ohne Sprünge war das eigentlich noch total OK.

Für den Quali Tag hackte ich die Sprünge ab, soll heißen ich beschloss sie nicht zu springen. Ich fühlte mich einfach nicht ready und wollte nichts riskieren. In der Quali legte ich einen soliden Run hin, aber halt alles auf der B-line und kam auf den 2. Platz. Ganze sieben Sekunden hinter Pompon, aber ohne Sprünge war das eigentlich noch total OK.

Am nächsten Tag bin ich dann das Roadgap sowie das Rivergap gesprungen. Das war echt ein gutes Gefühl! Kurz darauf hab ich dann aber mitbekommen, dass Nina Hoffmann dort gestürzt ist. Sie war für einige Minuten bewusstlos und hatte sich das Schlüsselbein gebrochen (Gute Besserung Nina!!!). Und dann hat es auch noch zu regnen angefangen als ich mich auf dem Weg zum Start gemacht hab. Ich hatte mich noch nie so unwohl gefühlt wie bei diesem Rennen. Ich war mir dann auch nicht mehr sicher, ob ich den Sprung machen sollte. Schlicht und ergreifend: Ich war nicht bei der Sache.

Am nächsten Tag bin ich dann das Roadgap sowie das Rivergap gesprungen. Das war echt ein gutes Gefühl! Kurz darauf hab ich dann aber mitbekommen, dass Nina Hoffmann dort gestürzt ist. Sie war für einige Minuten bewusstlos und hatte sich das Schlüsselbein gebrochen (Gute Besserung Nina!!!). Und dann hat es auch noch zu regnen angefangen als ich mich auf dem Weg zum Start gemacht hab. Ich hatte mich noch nie so unwohl gefühlt wie bei diesem Rennen. Ich war mir dann auch nicht mehr sicher, ob ich den Sprung machen sollte. Schlicht und ergreifend: Ich war nicht bei der Sache.

Am nächsten Tag bin ich dann das Roadgap sowie das Rivergap gesprungen. Das war echt ein gutes Gefühl! Kurz darauf hab ich dann aber mitbekommen, dass Nina Hoffmann dort gestürzt ist. Sie war für einige Minuten bewusstlos und hatte sich das Schlüsselbein gebrochen (Gute Besserung Nina!!!). Und dann hat es auch noch zu regnen angefangen als ich mich auf dem Weg zum Start gemacht hab. Ich hatte mich noch nie so unwohl gefühlt wie bei diesem Rennen. Ich war mir dann auch nicht mehr sicher, ob ich den Sprung machen sollte. Schlicht und ergreifend: Ich war nicht bei der Sache.