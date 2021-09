Vali Höll Blog: Endlich geschafft!

war ich echt nicht so besonders gut drauf - alles tat mir weh. Ich hatte mir die Rippen geprellt und meine Hüfte, die Schulter und das Schienbein waren blau. Ich war ein bisschen enttäuscht wegen dem Sturz bei der WM, aber ich hab auch gesehen, dass ich auf der Strecke wirklich gut war. Naja, und so ein Hinfaller... Sh** happens!

gefahren! Nach vier Stunden und gefühlt unzähligen Passstraßen sind wir am Montag auf 1.450 Höhenmetern angekommen. Was ich gleich vorweg sagen muss ist, dass der Stopp in der Schweiz einer meiner Favourites ist: Die Landschaft ist mega schön, das Essen gut, die Strecke macht Spaß und die Parties sind immer super! 🥳