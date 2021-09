Vali Höll Blog: Oh Gott, oh Gott, oh Gott...

Wenn ich so drüber nachdenke, weiß ich eigentlich immer noch nicht so genau was ich sagen soll, also wie das alles passiert ist und so! Was ich aber weiß, dass ich es auf den ersten Platz beim ersten Rennen des UCI Downhill Weltcup in Snowshoe geschafft habe. Alter Schwede...

Der Race-Run

Ich bin schon Mittwoch vor einer Woche in Washington angekommen und hab dort ein paar coole Tage mit meinen Freunden verbracht. Vielleicht waren es auch die ungezählten Kilometer auf den E-Scootern auf denen wir durch die Stadt geflitzt sind, die mir die Sicherheit für das Rennen gegeben haben, wer weiß ? 😂 Es war megacool die City zu sehen und nicht nur West Virginia und Tennessee Forest. Nach den Off-Days machten wir uns gemeinsam auf den Weg ins vier Stunden entfernte Snowshoe.

Der Trackwalk lief gut, der Verlauf der Strecke war ähnlich wie beim Weltcup in 2019 und ich bin meine zwei-drei Trainingsruns gefahren. Wahrscheinlich fühlte ich mich ein wenig zu wohl (Hello, Selbstbewusstsein aus der Lenzerheide!) denn ich hab mit viiiiiiiel zu viel Speed den Transfer-Sprung gesendet - bin weit nach der Landung gelandet und hab einen massiven Einschlager - wie aus dem Bilderbuch - in die Steine hingelegt. Ich bin immer noch froh, dass nichts passiert ist, das wär ein Platz zum richtig weh tun gewesen. Danach hab ich beschlossen, dass ich den Sprung in der Quali auslasse, ich wollte save nach unten kommen, dass meine Schulter und das Fußgelenk weh getan haben, hat mich in meiner Chicken-Line-Entscheidung nur bestärkt!

In der Quali hab ich die Zähne zusammengebissen und bin den ersten Full-Run gefahren, dass ich auf dem dritten Platz gelandet bin hat supergut gepasst. Für das Rennen hatte ich mir gar nicht so viel erwartet. Es war rund um alles extrem entspannt und ruhig, das war ich von den vorherigen Rennen gar nicht gewohnt, weil es sonst eher hektisch zugegangen ist.

DER Race-Run 🤩

Damen DH-Rennen 1 – Snowshoe

Die Trainings-Runs am Vormittag sind gut gelaufen und dann bin ich (für meine Verhältnisse) sehr entspannt an den Start gegangen - und bin meinen Race-Run gefahren. Ich hab schon Gas gegeben auch mit Treten und so, es hat sich alles fein angefühlt. Im Ziel angekommen hab ich erst gar nicht gecheckt, dass ich fünf Sekunden vorne bin. Das war eher so ein zeitverzögertes "Oha, so schlecht wars echt nicht 😅!"

Nach mir ist Camille als Zweite ins Ziel gekommen und ich hab mich schon unheimlich (weil absolut nicht damit gerechnet) über den zweiten Platz gefreut und hab auch schon mein Zeug zusammengepackt, weil ich wusste dass Pompon unsere Zeiten aber sowas von in Grund und Boden fahren wird, aber dann ist sie gestürtzt und ich hab meinen ersten Elite Weltcup gewonnen... So wirklich Begriffen hab ichs immer noch nicht, weil ich es einfach nicht erwartete! Ich hab noch nie in meinem Leben soooooviele liebe Nachrichten bekommen - Danke dafür 🥰! Was ich weiß ist, dass ich unheimlich gestoked bin, gewonnen zu haben! Ich hoffe dass die nächsten Tage jetzt genau so entspannt weitergehen und ich auch relaxed zum zweiten Rennen hier in Snowshoe gehe! Ich erwarte mir absolut nicht noch einmal zu gewinnnen, es ist einfach eine echt krasse Strecke auf der ich mich über eine Top Fünf (oder vielleicht sogar Top Drei) Wertung total freuen würde, dann würd es nämlich in der Overall-Wertung auch nicht sooo schlecht ausschauen!

Ich wäre euch um ein paar gedrückte Daumen am Samstag echt dankbar, vielleicht hat wer Zeit? Ich meld mich nach dem zweiten Race wieder!

Yeeehaaaw aus Snowshoe, eure Vali!