Vali Höll Blog: Keine Ahnung wie das passieren konnte?!!

hier in Snowshoe am vergangen Mittwoch passiert ist 😅 hab ich jetzt wirklich zwei Rennen UND die Weltcup-Overall-Wertung gewonnen? Unglaublich... echt jetzt... ich glaubs noch nicht!

Ich pack es immer noch nicht!!! Ja richtig, genau so wenig wie das was beim

Aber zurück zum Wesentlichen, also wie das allerletzte Rennen der Saison war: Irgendwie hab ich es trotz Hangover (von der kleinen Party nach meinem ersten Welcup-Sieg 😝) geschafft, mir im Training die neuen Streckenabschnitte anzuschauen, also genauer gesagt hab ich drei Runs geschafft und musste mich dann wieder hinlegen, weil ich doch ein wenig hangovered war 😅

Am Quali-Tag bin ich auch noch zwei Trainings-Runs gefahren, weil ich nicht komplett ausgepowert an den Start gehen wollte, der Track ist echt anspruchsvoll und macht schnell müde und ich war ja noch voll Selbstbewusstsein vom letzten Rennen! Was noch dazu kommt ist, dass man beim Final-Rennen keine Punkte für sein Quali-Ergebnis bekommt, somit war da auch kein Druck mehr - wobei ich sowieso keinen Druck wegen der Gesamtwertung hatte 😅 weil alles was ich schaffen wollte, eine Top Fünf oder wenn echt alles supergut läuft eine Top Drei Platzierung war.

Ich hab mir schon eine Taktik für die Quali überlegt, ob es Sinn macht, dass ich einen "anständigen" Race-Run hinlege und noch mal alles gebe, um zu sehen wie es läuft oder, ob ich so smooth wie möglich runterkomme ohne groß auf den Sprintsektionen zu pedalieren. Mir war klar, dass wenn ich die Quali gewinne, steh ich am Renntag als Letzte am Start und hab für meine Verhältnisse viiiiel zu viiiel Pressure - wie man gut sehen konnte hats mich bei jedem Rennen, bei dem ich die Quali gewonnen habe, richtig anständig geschmissen 🙈 ... darum war ich echt happy mit meinem vierten Platz!

war die letzten Rennen so unfassbar stark, dass ich nicht im Traum daran gedacht habe vor ihr am Treppchen zu stehen! Klar hab ich mir ausgerechnet wer inklusive mir auf welchen Platz fahren muss, damit ich es in der Overall soweit wie möglich nach vorne schaffe, aber das sind ja alles nur Sachen die in meinem Kopf passieren 😅. Dass mein Race-Run dann doch besser war als ich gedacht hab ist sicher meinem Selbstbewusstsein geschuldet, das nach meinem ersten Sieg doch ein bisschen besser war als vorher, generell hab ich mich jetzt nicht besser oder schneller gefühlt und ich hab auch immer noch gleich viel Schi** gehabt. Aber der Lauf war sehr smooth, bis auf den einen großen Patzer über den Stein, wo mich dann fast Marine verblasen hätte.

Alles was ich für das Abschluss-Rennen wollte, war in die Top Drei zu kommen! Gewinnen war gefühlt keine Option,