Vali Höll Blog: I'll be back!!!

ist es passiert... es hat die ganze Nacht geregnet, die Strecke war nass und langsamer als in den Tagen vorher und ich hatte zu wenig Speed für das große Gap - dass es wirklich so war hab ich Mid-Air gemerkt, ich hab den Sprung gecased (landete zu kurz) und stieg über den Lenker ab.

Tja, was soll ich sagen... beim Training am