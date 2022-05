Vali Höll Blog: What a Track!

Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll. Ich bin schon zehn Tage vor dem Weltcup nach Schottland geflogen, um an ded British Downhill Series teilzunehmen. Das Rennen hat für mich mit einem echten Chaos gestartet: Begonnen hat es damit, dass mein Koffer nicht angekommen ist. Dadurch haben wir den Trackwalk verpasst und ich musste mir Race-Klamotten von anderen Fahrern ausleihen (Danke an dieser Stelle an Loris Vergier und Nina Hoffmann!). Ich bin dann trotzdem noch Zweite geworden. Aber das war gefühlt eines meiner schlechteren Rennwochenenden. 😅

Red Bull Perfomance Camp im Dfi Biekpark

Danach durfte ich eine Woche nach Wales, zum Red Bull Perfomence Camp im Dfi Bikepark. Die Strecken die Dan Atherton gebaut hat, sind der Hammer. Eigentlich hätten wir Timed Runs auf dem Racetrack fahren sollen. Aber jeder ist den ganzen Tag Laps auf den Jumplines gefahren. Ich denke das brauchten alle ein bisschen, denn eine Woche vor Fort William sollte man sich jetzt nicht all zu fertig machen.

The Athlete is performing ;) © Dan Griffiths / Red Bull Content Pool

Worldcup Week Fort William

Am Mittwoch ging es dann endlich los! Ich war nach Lourdes so sauer über meine Performance, dass sich für mich die Wochen zwischen den Weltcup wie eine Ewigkeit anfühlten. Dann hab ich mich in Wales leider erkältet und war dann beim Weltcup Stopp ein bisschen angeschlagen. Gerade bei einer Strecke wie in Fort William muss man einfach fit sein. Der Track ist soooo unfassbar lang und anstrengend, dass ich mir ohne krank zu sein schon Gedanken gemacht habe, ob ich da mithalten kann.

Am ersten Trainingstag hatte ich leider wie am Wochenende zuvor einige Reifenpannen. Ich schaffte deshalb nur drei von fünf Trainingsruns ins Ziel. Normalerweise mache ich dann auch schon Fullruns am ersten Tag oder wie in Fort William eben nicht!

Also machte ich meinen ersten Fullrun am Samstag in der Früh vor der Quali, and let me tell you: ES WAR SOOOOOO ANSTRENGEND 😂 und noch dazu auch ganz schön stressig. Als ich mit dem Aufwärmen angefangen habe, kam der Marshall und teilte uns mit, dass es eine große Verzögerung beim Start gäbe. Daraufhin haben alle Rider mit dem Warm-up aufgehört und gewartet bis es neue Informationen gibt. Der Marshall kam dann auch einige Zeit drauf mit den Neuigkeiten: Quali-Start in fünf Minuten. Dann wurde es echt stressig, denn niemand war angezogen – geschweige denn aufgewärmt. Einen Fullrun auf solch einer Strecke ohne aufgewärmt zu sein ist ziemlich hart und vor allem gefährlich. Ich hatte einen großen Steher im Wald und qualifizierte mich als Zweite! Nice 😊

Schnell ausschauen kann ich! © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Am Renntag hatte ich diesmal ein, für mich, komplett anderes Mindset! Weniger Saverun viel mehr Top oder Flop! Ich wusste wie hart ich Gas geben muss um schneller als Nina Hoffmann und all die anderen schnellen Mädls zu sein! Mir war dabei natürlich klar, dass somit das Risiko zu stürzen um vieles höher ist. Ich bin die letzten Rennen einfach immer so save gefahren und es nervte mich dann am Ende.

Drop in ... und ich sags euch, ich war so on Fire und bin echt um einiges schneller gefahren als in der Quali oder wie jemals zuvor auf dieser Strecke 😅. Ich wusste, dass Nina im ersten Split schneller ist – der flache Teil liegt mir einfach nicht. Dafür war mir klar, dass der Rest der Strecke eher mein Metier ist - tja, und dann stürzte ich einfach in einer Kurve! Mir ist das Hinterrad ausgebrochen und schwupps lag ich schon auf dem Boden. Ich glaube, dass ich nicht noch langsamer aufstehen hätte können. 😂 Ich bin dann weiter gerollt und hab erst ab dem Waldstück wieder Gas gegeben, ich hab nämlich echt überlegt stehen zu bleiben und das Rennen sein zu lassen. Ich kam ins Ziel... als Vierte! und dachte mir nur: Häh, wie geht sich das aus? Am Ende bin ich mit einem Sturz und nur elf Sekunden Rückstand auf dem Podium gelandet. Nur vier Sekunden auf Myriam Nicoles Zeit, die auf Platz drei gelandet ist. Ich habe mir die Split-Times erst bei der Heimfahrt angeschaut. Alter Schwede! Wenn ich nur schneller aufs Bike gesprungen wäre, hätte ich vielleicht in die Top drei fahren können.

Reminder: Never give up! Mein Speed ist da, ich kann aggressiv fahren. Watch out Leogang, Vali is coming.

Massiv Congrats noch einmal an Nina "The Machina" 🤩 🥳