Wo fang ich an bei so vielen Eindrücken? Am besten von vorne. 😃 Mein erster Stop nach dem langen Flug war Sydney: Was für eine hammer Stadt! Es war einfach mega, die Surfer Vibes , das warme Wetter und des leckere Essen mit allen Sinnen aufzusaugen. Zuerst war auch Jetlag auskurieren und chillen angesagt, aber ich war trotzdem jeden Tag im Gym. 😅 Danach dann Schwimmen im Meer: herrlich!

(ehemals EWS), also Enduro, mitzufahren. Andere Genres unserer wunderbaren Sportart auszuloten und an sich zu arbeiten kann einen ja nur weiter bringen!

Und ich wollte einfach was anderes ausprobieren und schauen, wo ich am Ende stehe. Zumal mir das die Möglichkeit eröffnete, um den Kontinent auf der anderen Seite der Erde kennenzulernen!

Nach Australien dann also Tasmanien , wo auch die Rennen stattfanden. Und was soll ich sagen, Maydena ist einfach ein geiler Ort mit 'nem fetten Bike Park. Da muss ich beim nächsten Mal unbedingt meinen Downhiller mitnehmen!

