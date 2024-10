Die spektakulärsten Comebacks in VALORANT Esports

Wir befinden uns in den Grand Finals. Nach intensiven Matches auf Ascent, Fracture, Split und Lotus steht es tatsächlich unentschieden und das Schicksal beider Teams entscheidet sich auf der letzten Map. Die amtierenden Weltmeister Loud gehen mit Rückenwind in die finale Partie. Angepeitscht von ihren lautstarken Fans, nehmen sie immer wieder die wichtigsten Spots ein und gehen in Führung. Fnatic passen sich an und halten das Spiel auf Augenhöhe. Dennoch sind es die Brasilianer, die mit einem 9:3 und breiter Brust in die Halbzeit gehen. Fnatic’s Coach bemängelt die fehlenden Comms und wünscht sich bessere Kommunikation für die Attack. Hilft jedoch nichts und das Match steht bei 11:4 auf Messers Schneide. Nur ein Wunder könnte Fnatic noch retten.

Wir befinden uns in den Grand Finals. Nach intensiven Matches auf Ascent, Fracture, Split und Lotus steht es tatsächlich unentschieden und das Schicksal beider Teams entscheidet sich auf der letzten Map. Die amtierenden Weltmeister Loud gehen mit Rückenwind in die finale Partie. Angepeitscht von ihren lautstarken Fans, nehmen sie immer wieder die wichtigsten Spots ein und gehen in Führung. Fnatic passen sich an und halten das Spiel auf Augenhöhe. Dennoch sind es die Brasilianer, die mit einem 9:3 und breiter Brust in die Halbzeit gehen. Fnatic’s Coach bemängelt die fehlenden Comms und wünscht sich bessere Kommunikation für die Attack. Hilft jedoch nichts und das Match steht bei 11:4 auf Messers Schneide. Nur ein Wunder könnte Fnatic noch retten.

Wir befinden uns in den Grand Finals. Nach intensiven Matches auf Ascent, Fracture, Split und Lotus steht es tatsächlich unentschieden und das Schicksal beider Teams entscheidet sich auf der letzten Map. Die amtierenden Weltmeister Loud gehen mit Rückenwind in die finale Partie. Angepeitscht von ihren lautstarken Fans, nehmen sie immer wieder die wichtigsten Spots ein und gehen in Führung. Fnatic passen sich an und halten das Spiel auf Augenhöhe. Dennoch sind es die Brasilianer, die mit einem 9:3 und breiter Brust in die Halbzeit gehen. Fnatic’s Coach bemängelt die fehlenden Comms und wünscht sich bessere Kommunikation für die Attack. Hilft jedoch nichts und das Match steht bei 11:4 auf Messers Schneide. Nur ein Wunder könnte Fnatic noch retten.