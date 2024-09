8 Tipps für Solo Q in Valorant

Wie in jedem Comp Shooter, kann die Solo-Queue-Erfahrung in Valorant gleichzeitig frustrierend, wie aufregend sein. Kein Match gleicht einem anderen, wenn fünf fremde Personen miteinander ranken. Um hier zu bestehen, ELO zu farmen und obendrein Spaß zu haben, musst du dich an folgende Tipps halten.

Wieso ist Solo Queue in VALORANT so hart?

Manche Leute verwenden kein Mikrofon, andere wiederum nur zum Backseat Gamen. Gegnerische Smurfs gehen mit 40 Kills aus der Partie, während Instalock Duellists in deinem Team die ihre Maustasten nicht voneinander unterscheiden können. So ist es nunmal.

Du kannst dir nicht aussuchen, wer in deinem Match landet. Darum konzentrier dich lieber auf Dinge, die du in der Hand hast: Dein eigenes Spiel. Ignorier die KD deiner Mates, oder dass jemand für drei Runden disconnected.

Jeder von uns hat seine liebsten Charaktere. Sie passen zum eigenen Spielstil, machen am meisten Spaß, oder man beherrscht ihre Abilities am besten. Darum solltest du vorrangig immer deinen eigenen Main Agent picken, anstatt auf die angeblich perfekte Meta Composition zu achten.

Jedoch solltest du in der Solo Queue zumindest 2-3 Agenten gut spielen können, für den Fall, dass dein Main schon vergeben ist. Und wenn es dein Comfort Pick zulässt, fülle die fehlende Rolle in deiner Mannschaft.

