peepoSprint: Veni‘s Minecraft Invitational

Das knifflige an der Sache ist nicht nur, dass die Seeds zufällig generiert sind, sondern, dass keiner der Teilnehmer diese vorab zu sehen bekommt. Gefragt sind also nicht bloß Muscle Memory, sondern Geschicklichkeit und schnelle Entscheidungsfähigkeit. „In erster Linie geht es uns um den Spaßfaktor, es soll kein Tryhard Event werden,“ erklärt Veni. Was kompetitives Minecraft angeht, ist er selbst kein unbeschriebenes Blatt. Der Wiener gewann bereits zwei Twitch Rivals Events und ließ sich von diesen inspirieren.