Twitch Rivals: Veni sahnt erneut ab

Es ist nicht das erste Mal, dass Rafael „Veni“ Eisler an einem offiziellen Twitch Event teilnimmt. Insgesamt erhielt er nun schon vier Einladungen von der Plattform, eine davon führte er als Captain an. Nach einem dritten Platz aus den Vorjahren, platzte im Juli 2020 endlich der Knoten und der heimische Streamer errang gemeinsam mit BastiGHG, SparkofPhoenixTV und GTimeTV erstmals den Sieg bei der Twitch Rivals: Minecraft Bingo Challenge.

Auf einem Bingo-Feld waren insgesamt 25 Aufgaben aufgelistet, die abgearbeitet, Geld für die schnellsten Teams bedeuteten. Das erste Bingo ging zwar an Team Frankreich, aber letzten Endes holten Veni und seine Mates die meisten Challenges, wodurch sie sich zu den Champions krönten.

