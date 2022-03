Veni vs. Veyla: Das Streamerduell beginnt

Von 27. – 29. Mai 2022 ist endlich wieder LAN-Time in Österreich, denn Red Bull pLANet one kehrt in die Marx Halle nach Wien zurück und bietet 400 Gamern die absolute Spitzenklasse in Sachen Komfort und Unterhaltung. Auch Veni und Veyla werden vor Ort sein, wenn es in vier unterschiedlichen Turnieren um Preisgelder in der Höhe von insgesamt 10.000€ geht.

Entertainer vs Streamerqueen

Veni hat sich in Österreichs Gaminglandschaft schon in jungen Jahren einen Namen gemacht. Mit seinen Minecraft-Videos begeisterte er Zigtausende, ehe er sich dem Streamen widmete. Wenn er aktuell nicht gerade MMR in Valorant verschenkt, steht er als Moderator zahlreicher Events, wie Red Bull pLANet one, auf der Bühne.

Seine Kontrahentin ist Veyla, die ihre Ausbildung und Arbeit an den Nagel hängte, um von Tirol aus die deutschsprachige Call-of-Duty-Welt zu übernehmen. Mit Anfang 20 gelang der passionierten Zeichnerin und Streamerin der echte Durchbruch mit Call of Duty: Warzone. Bei Red Bull pLANet one wird sich zeigen, wie vielseitig sie tatsächlich ist.

Bevor die Streamer an die Rechner zurückdürfen, müssen sie in einer Reihe von Challenges zeigen, wie viel sie auf dem Kasten haben. In der ersten Folge von Veni vs. Veyla treffen sie auf dem Red Bull Ring in der Steiermark aufeinander. Hier wartet ein Porsche Cayman S auf sie, in dem sie von Profifahrer Ulli durch den Schnee kutschiert werden.

Cosplay wider Willen

Selbstverständlich lässt es sich ein Shredmir nicht nehmen, seine Kollegen auf der Strecke zu überraschen. Nicht als Zuseher, sondern als knallharter Quizmaster im passenden Anzug, prüft er Veyla und Veni mit jeweils 5 Fragen zu Gaming und Esport. Dabei geraten nicht nur Mathe- und Buchstabierfähigkeiten an ihre Grenzen, es zeigt sich auch, wer schwindelfrei bleibt, während sie im Sportwagen über die Schneepiste driften.

Auf dem Spiel steht aber nicht nur die eigene Reputation. Wer am Ende der Challenges weniger Punkte hat, muss in Wien zur Red Bull pLANet one im Cosplay auftreten. Veni geht nach Episode 1 in Führung, doch Veyla hat die Chance, bei der nächsten Challenge in Wien aufzuholen und eine dritte, entscheidende Prüfung zu erzwingen. Ob ihr das gelingen wird?

Insgesamt ist dies die 4. Ausgabe von Österreichs exklusivster LAN-Party. Werft einen Blick auf die Highlights aus dem Vorjahr und stimmt euch schon jetzt darauf ein, was euch und eure Freunde im Mai erwartet. Tickets zu Red Bull pLANet one gibt es hier !

