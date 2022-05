Veni vs. Veyla: Die zweite Challenge

, Österreichs einzigartige LAN-Experience, findet von 27. – 29. Mai in der Marx Halle in Wien statt. Wenn Gamer aus allen Bundesländern um Preisgelder in der Höhe von 10.000€ antreten, werden auch Veni und Veyla dabei sein.

Ihre Mission vor dem Event: ein Duell ausfechten und beweisen, dass sie auch Skills abseits vom Monitor besitzen. Zu den Main Games der LAN zählen Teamfight Tactics, CS:GO, League of Legends und Rocket League. Letzteres ist die Inspiration für die zweite Episode von Veni vs. Veyla, denn diesmal verschlägt es die Streamer in den Prater, wo sie IRL Rocket League spielen.

