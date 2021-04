Veyla: "Nicht jeder ist für Twitch gemacht"

Renée wusste schon sehr früh, dass sie ihre berufliche Karriere irgendwann auf Twitch führen würde. Die 22-jährige Innsbruckerin war in ihrer Jugend fasziniert von der Deutschen Call of Duty Riege und sah in YouTubern wie ViscaBarca ihre großen Vorbilder. Dass sie eines Tages mit Größen wie Anton streamen sollte, hätte sie sich nicht erträumen lassen, dennoch ist es Realität: „Es war komisch ihm während des Spiels zu erzählen, dass Leute wie er mich erst dazu inspiriert hatten, mit dem Streamen zu beginnen.“ Wir sprachen mit der Österreicherin über ihren Weg zum Ruhm und ihren mittlerweile 65.000 Followern bei Twitch.

Videospiele vermitteln ein ganz eigenes Gefühl der Verbundenheit mit Gleichgesinnten, das hab ich am deutlichsten auf meiner ersten gamescom zu spüren bekommen. Da Titel wie Call of Duty zu meinem Alltag gehören, seitdem ich 13, 14 bin und ich Fan der großen COD YouTuber aus Deutschland war, wusste ich, dass ich das auch eines Tages machen will. Gameplays hochladen und streamen.

