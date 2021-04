Viki Wolffhardt: My greatest challenge

Related Red Bull Project Pro Mehr dazu

Emotionen auch mal ausblenden

Das Wildwasser birgt viele Challenges. Als Sportlerin, die täglich am Wasser ist, weiß Viki, dass man die Wasserkraft nicht beeinflussen kann – man kann sie nur für sich nutzen. Stärker Paddeln, eine bessere Technik entwickeln und vor allem mental und körperlich auf alles vorbereitet sein, was das Wasser so mitbringen könnte - genau das sieht die 26-jährige Europameisterin allerdings nicht als ihre größten Herausforderungen an.

„Ich glaube, die größte Herausforderung war und ist immer noch, mir nicht alles so zu Herzen zu nehmen.“, sagt sie und fügt an: „Ich bin eine, die es immer gern allen recht machen würde und die jede Kleinigkeit, die andere zu mir sagen, regelrecht zerdenkt.“ Jemand der nicht im Spitzensport zuhause ist, vergisst oft, dass man als Athletin viel und vor allem harte Kritik einstecken muss – das gehört zum Alltag, das weiß auch die junge Sportlerin. „Du hörst einfach sehr viel Kritik. Vor allem der Trainer kritisiert dich und da musst du schnell lernen mit Kritik gut umzugehen.“, erzählt sie uns. Als Sportlerin arbeitet man das ganze Jahr auf Wettkämpfe hin und in Vikis Fall sind das nur 90 Sekunden, die sie am Wasser abliefern muss – da muss sie aber zu 100 Prozent funktionieren! Wie also stellt sie sich ihrer größten Herausforderung mit negativen Kommentaren umzugehen und die in genau diesen 90 Sekunden auszublenden?

Den Fokus nicht verlieren

Viki sieht den Sport als eine Lebensschule, in der sie vor allem gelernt hat mit Niederlagen und Rückschlägen zurechtzukommen. „Meistens wird man vor allem seinen eigenen Erwartungen nicht gerecht und da lernt man sehr stark schon in jungen Jahren mit Niederlagen umzugehen und ich denke, das kann man in jedem Lebensbereich anwenden – später oder natürlich auch noch während der Sportlerkarriere.“, sagt sie. Wenn sie doch einmal an härterer Kritik oder Rückschlägen zu knabbern hat, dann geben ihr vor allem ihre Vertrauenspersonen und ihr Ziel viel Halt. „Ich muss mit jemandem drüber reden, aber dann weiß ich wieder was wichtig ist und was zählt.“, erklärt sie uns. Und was zählt ist für sie der Sport und vor allem ihre Weiterentwicklung in diesem. Auf der Stelle paddeln ist für sie keine Option und genau da kommt ihre größte Herausforderung wieder ins Spiel. „Wenn du anfängst zufrieden zu sein, dann bleibst du stehen.“, sagt sie überzeugt und fügt an: „Ich bin wirklich sehr, sehr selten zufrieden mit einem Lauf oder einem Training. Ich bin selbst eigentlich mein größter Kritiker.“

Auch wenn Viki ihre Emotionen eigentlich gerne zulässt und das für sie auch im Verarbeiten von Niederlagen ein wichtiger Prozess ist, weiß sie, dass sie bei Kritik ihre Emotionen auch mal beiseitelassen sollte. „Im Endeffekt weiß ich ja, dass es gut für mich ist, weil ich draus lernen kann. Ich weiß dann einfach was ich verbessern kann und wenn ich dann wirklich daran arbeite, weiß ich, dass auch was weitergeht und ich immer näher an mein Ziel komme!“, erzählt sie. Die eigenen Anforderungen, die des Trainers, der Familie, der Freunde, der Fans und und und - all diese Anforderungen führen zu einem immensen Druck, mit dem es gelingen muss umzugehen.

Die Sache mit dem Erwartungsdruck

Gerade in Vikis Disziplinen, dem Wildwasser Kajak und dem Kanu Slalom gibt es eine Menge Faktoren, die man aus dem Boot nur schwer beeinflussen kann. Deswegen ist ihre Botschaft: „Konzentrier dich auf das was du zu tun hast!“.