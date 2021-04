Viki Wolffhardt: How I train

Teil dieser Story Viktoria Wolffhardt Austria Profil ansehen

Keine halben Sachen

Alles was Viki macht, macht sie zu 100%. Das war bei ihr schon so, als sie noch ein junges Mädchen war – das hat sich auch bis heute nicht verändert. Wasser ist definitiv ihr Lieblings-Element, aber auch manchmal ihr härtester Gegner. Sie beweist allerdings immer wieder aufs Neue, dass sie weiß, wie man mit unberechenbaren Strömungen umzugehen hat. Die 26-Jährige startet sowohl im Kajak als auch im Kanu. „Ich bin in Österreich die Einzige, die beides fährt und ich muss zugeben, dass es ist nicht immer leicht ist. Ich habe quasi nur 50 Prozent der Zeit für eine Kategorie, quasi die Hälfte von den anderen. Ich glaube, Planung und Vorbereitung auf die Trainingseinheiten sind das A und O, damit man dann wirklich 100 Prozent rausholen kann!“, erzählt uns Viki. Sie liebt die Herausforderung und trainiert täglich sehr hart, um in beiden Kategorien Topleistungen zu bringen – manchmal ist das nicht ganz so easy.

Von nichts kommt nichts

„Die harte Arbeit wird im Winter erledigt!“, sagt die junge Kanutin und fügt an: „Wir sind das ganze Jahr über am Wildwasser und haben prinzipiell so zwei bis drei Trainingseinheiten am Tag. Wir machen da keine Pausen.“ Ihr Training besteht nicht nur aus Übungsrennen am Wasser, auch viel Kraft- und Ausdauertraining stehen an der Tagesordnung. Bis zu ihrem 16. Lebensjahr wurde sie von ihrem Vater trainiert, der selbst viel Erfahrung im Kajak hat. „Wenn man beim Abendessen sitzt, dann ist das natürlich schwer, Papa und Trainer zu trennen, funktioniert hat es trotzdem immer ganz gut – bis auf ein paar kleinere Streitereien“, verrät uns Viki. Ihr Vater begleitete sie bis zum Sprung ins Nationalteam, mit dem sie auch jetzt gemeinsam trainiert.

Wenn sie nicht irgendwo in der Welt herum reist, trainiert sie oft in der Vienna Watersports Arena. Im Winter lässt sich aber am Flachwasser auch gut trainieren. Die Kontrolle über den Puls, die Frequenz oder die Leistung lassen sich hier gut messen. „Die Werte sind dann wie, wenn man im Flachen Joggen geht.“, erklärt sie. Sowohl im Slalom als auch im Wildwasser kommt es auf Schnelligkeit, Reaktionsfähigkeit und die richtige Technik an. Mit der richtigen Technik steht und fällt alles – im schlimmsten Fall nämlich der Athlet ins Wasser. Viki weiß: „Im Wildwasser haben wir verschiedene Einheiten, in denen wir an unserer Technik arbeiten, da fahren wir meist kürzere Abschnitte – die sind sehr wichtig.“ Auch längere Ausdauereinheiten am Flachwasser gehören zu ihrer Trainingsroutine. Die sind oft am Nachmittag und für sie besonders anstrengend – vor allem für den Kopf!

Ohne Hirn funktionierts nicht

Gerade die mentale Fitness ist im Spitzensport essentiell und das weiß auch Viki. „Wenn bei Wettkämpfen vom Kopf her etwas schiefgelaufen ist, versuchen wir natürlich alles nochmal durchzugehen, zu analysieren und Lösungen zu finden – das gehört einfach dazu! Es reicht nicht nur fit zu sein, man muss auch ein bissl sein Hirn einschalten.“, scherzt sie.

Mental immer bei der Sache zu bleiben ist neben dem physischen Training eine Herausforderung und die Regeneration ein wichtiger Punkt. Vikis Trainingsplan beinhaltet kaum freie Tage, deswegen sind ihr diese Tage dann besonders wichtig, um ihre Batterien wieder aufzuladen. Vor allem bei Wettkämpfen ist die psychische Komponente für sie die anstrengendste. „Du bist einfach den ganzen Tag über extrem fokussiert, musst deine Leistung auf Knopfdruck abrufen und darfst dich von nichts und niemandem ablenken lassen – das ist definitiv nicht immer leicht.“, erklärt die 26-Jährige.

Jeden Abend nach einem Wettkampf merkt sie, wie fordernd diese Situationen auch jetzt noch für sie sind, obwohl sie auf viel Erfahrung zurück greifen kann und der Fluss ihr zweites Zuhause ist! Ihren ersten riesigen internationalen Erfolg erpaddelte sie sich bereits im Alter von 16 Jahren mit der Bronzemedaille bei den Summer Youth Olympics in Singapur. Das nächste große Ziel von Viki: die Olympischen Spiele 2021 in Tokio. „Man fährt glaub ich nicht zu Olympischen Spielen, wenn man dann nicht gewinnen will.“, erzählt sie uns lachend. Das ist eine klare Ansage! Auch von Idolen und Vorbildern schöpft sie Motivation und lässt sich inspirieren, allerdings ist es ihr sehr wichtig ihren eigenen Weg zu gehen und ihre eigene Story zu erzählen. „Jeder hat so irgendwie etwas anderes, was ihn besonders macht.“, erzählt uns Viki überzeugt, denn diesen Weg hat sie bereits eingeschlagen.

Viel Ehrgeiz und Vorbereitung

Sie überlässt eben nichts gerne dem Schicksal. Es ist ihr wichtig einen Plan B und C zu haben, sagt sie. Wenn dann doch mal ein Plan daneben gehen sollte verrät sie uns, gib sie sich prinzipiell immer selber die Schuld daran. „Ich habe mein Paddel selber in der Hand. Angst vor Überraschungen habe ich deswegen aber nicht. Nur ich kann beeinflussen, wie ich die Strecke meistere!“, sagt sie überzeugt. Gerade oder Vor allem bei einem so unberechenbaren Begleiter in einer sportlichen Disziplin wie dem Wasser, kennt Viki keine Gnade mit sich, denn sie weiß: „Du bist einfach nicht stärker als das Wildwasser! Du bist es nicht! Du kannst es also nur für dich nutzen – dann macht es dich auch stärker.“ Ihren Endgegner das Wildwasser so einzusetzen, dass er ihr hilft, das ist wohl das herausforderndste im Training und Wettkampf für sie.