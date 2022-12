Wie ein täglicher 10-Minuten-Lauf dein Leben verändern kann

Wings for Life World Run 2022 Beim Wings for Life World Run 2022 liefen 161,892 TeilnehmerInnen aus 192 Nationen in 165 Ländern für ein Ziel – Querschnittslähmung heilbar machen!

„Ein kurzer Lauf hilft dabei die Konzentration zu steigern, bevor du dich wieder an die Arbeit machst. Außerdem spart es Zeit, die du beim Mittagessen mit Freunden verbringen kannst oder um Besorgungen zu machen," sagt McGrattan. Das gilt besonders heutzutage, in einer Zeit wo flexible Arbeitszeiten eine große Rolle spielen. „Für Menschen, die zu Hause arbeiten, ist das sicherlich sehr praktisch, weil sie eher in der Lage sind, kurz alles stehen und liegen zu lassen und einen 10-minütigen Lauf einzulegen, wann immer ihnen danach ist."

