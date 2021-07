Wakeboard Lexikon: A-Z

In der Bindung stecken deine Füße, wie beim Snowboarden. Sie ist fest auf dem Wakeboard verschraubt.

Bindung: In der Bindung stecken deine Füße, wie beim Snowboarden. Sie ist fest auf dem Wakeboard verschraubt.

Bindung: In der Bindung stecken deine Füße, wie beim Snowboarden. Sie ist fest auf dem Wakeboard verschraubt.