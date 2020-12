Walkner-Blog: Am 26. Dezember beginnt das Abenteuer Dakar

21. Dezember: Gegnerische Freude oder befreundete Gegner?

20. Dezember: Die Vorbereitung ist abgeschlossen

– ich fliege nach Saudi Arabien. Bis dahin will ich noch Zeit am Motorrad zu verbringen und ein bisschen Enduro fahren. Und ich werde sicher noch ins Trainingscenter fahren. Aber das meiste ist abgehakt und jetzt ist schon der Zeitpunkt erreicht, wo man bei der Vorbereitung eigentlich mehr falsch als richtig machen kann... 🙃

19. Dezember: Kann man die Dakar beschreiben?

Willkommen in der Wüste! Das faszinierende Erlebnis Rallye Dakar erlebst du hier – exklusiv und in erster Reihe!

18. Dezember: Ein Rückblick macht Vorfreude