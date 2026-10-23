Bullet-Hell-Shooter aus Deutschland: Warding Witches bietet Arcade-Action

Ein Bullet-Hell-Shooter im Stil echter Arcade-Klassiker aus Japan ist nicht unbedingt, was man von einem deutschen Indie-Entwickler erwartet. Paul Nguyen aka. Sonorode hat aber genau dieses Herzensprojekt nun umgesetzt.

Er selbst liebt besonders die Shoot ‘em Ups aus dem Hause Cave. Das japanische Studio ist für Klassiker wie Dodonpachi, Mushihimesama oder Death Smiles verantwortlich. Echte Säulen des Genres und Titel, die durch spannende Bullet-Patterns, herausragenden optischen Stil und pumpende Soundtracks überzeugen.

Mit Warding Witches möchte Sonorode seine Begeisterung für genau diese Spiele teilen. Dabei möchte er sowohl Shump-Veteranen begeistern, als auch neue Spieler:innen für Bullet-Hell begeistern.

Schutzmagie statt Superbomben

Wie bei anderen Shoot ‘em Ups ist auch die Geschichte von Warding Witches schnell erklärt: Die beiden Hexen Willa und Talia untersuchen ungewöhnliche Vorkommnisse, bei denen eindeutig Nekromantie im Spiel ist. Der Verdacht verschärft sich, als sie in einem nahegelegenen Dorf ankommen und dieses förmlich in Trümmern liegt, überzogen von Zombies und anderen gruseligen Gestalten. Für euch bedeutet das: Ihr wählt zu Spielbeginn eine der beiden Hexenladies und ballert euch auf dem Rücken eures Besens durch Horden an Gegnern.

Warding Witches lässt euch zwischen unterschiedlichen Hexen wählen © Sonorode

Dabei ist die Wahl eurer Warding Witch mehr als nur kosmetisch. Willa und Talia spielen sich leicht unterschiedlich. Sie unterscheiden sich in ihrem Tempo und darin, wie sich ihre Schüsse verhalten. Diese kommen in zwei Varianten: Drückt ihr schnell auf den Shoot-Button feuert ihr eine breite Welle an eher schwachen Projektilen ab; haltet ihr den Knopf gedrückt fokussiert sich der Angriff zu einem engen Strahl, der mehr Schaden verursacht. Dabei wird eure Hexe auch bedeutend langsamer. Das kann genutzt werden, um möglichst präzise durch die Massen an gegnerischen Sperrfeuern zu fliegen. Im Laufe einer Stage ist es immer wichtig, im richtigen Moment zwischen den beiden Angriffsarten zu wechseln.

Einsteiger bekommen ein kurzes Tutorial, um die Basics des Genres zu lernen © Sonorode

Was Warding Witches aber von den Shootern, welche als Inspiration dienten, abhebt, ist der Mangel einer Bomben-Mechanik. In Spielen wie Dodonpachi können Spieler:innen eine limitierte Anzahl von Bomben nutzen, um in brenzligen Situationen den Bildschirm leer zu fegen und damit dem Tod von der Schippe zu springen. Sonorode wollte aber einen stärkeren, aktiven Fokus auf defensives Gameplay legen. Aus diesem Grund kommt jede Hexe mit ihrem eigenen Schutzzauber. Diese kosten Mana, solange ihr sie einsetzt, welches sich aber von selbst wieder regeneriert. Leert sich eure Magie-Ressource komplett, müsst ihr etwas abwarten, bevor euer Zauber wieder verfügbar ist.

Willa schützt dank ihres Schildzaubers © Sonorode

Willa nutzt einen Schildzauber. Dieser absorbiert gegnerische Kugeln auf Kosten ihrer Mana-Reserven. Sie kann also einfach durch feindliche Schussmuster durchbrechen. Talia hingegen nutzt Zeitmagie. Ihr Zauber verlangsamt gegnerische Geschosse. Auf diese Weise kann sie Wege durch Feindbeschuss finden oder sich genug Zeit verschaffen, um die Quelle der Bullets zu zerstören, bevor sie diese erreichen. Willa ist damit etwas einfacher zu nutzen, aber Talia beginnt das Spiel dafür mit einem größeren Mana-Pool.

Talia verlangsamt Bullets dank Zeitmagie © Sonorode

Im Bann der Highscore-Jagd

Allerdings kann die Warding-Magie von Willa und Talia für mehr als nur pures Überleben genutzt werden. Immer wenn ihr die Schutzzauber der beiden erfolgreich nutzt, erhaltet ihr kurzzeitig die Möglichkeit besiegte Gegner in Münzen umzuwandeln. Diese Münzen sind der Schlüssel für Highscore-Jäger. Wer also die Leaderboards anführen möchte, der muss sowohl die Offensive als auch die Defensive perfekt verstehen.

Sogar Zwischenbosse füllen schnell den Bildschirm mit Bullets © Sonorode

Doch Sonorode hat auch an die Spieler:innen gedacht, die nicht zwingend die Höchstpunktzahl erreichen möchten, sondern lediglich das Spiel durchspielen wollen. Aus diesem Grund können gesammelte Münzen am Ende einer Stage auch ausgegeben werden, um eure Hexe zu verstärken. So wählt ihr bei den Upgrades unter anderem zwischen mehr Feuerkraft, größeren Magie-Reserven oder zusätzlichen Extraleben. Das verbessern eures Charakters wird dafür aber damit bestraft, dass ihr weniger Punkte für die Highscore erhaltet. Dadurch bietet Warding Witches eine interessante Risk-Reward-Mechanik, die Spieler:innen belohnt, die sich mit dem regulären Setup durch die Stages ballern können, aber dennoch die Möglichkeit gibt, bei Bedarf in ein paar Power-ups zu investieren.

Nach jeder Stage könnt ihr eure Score in Upgrades investieren © Sonorode

Wer einfach die unterschiedlichen Stages erleben möchte, der kann sich am Story-Mode versuchen. Hier gibt es auch ein klein wenig Kontext für die (etwas flache) Geschichte hinter Warding Witches in Form von kurzen Dialogen. Aber glücklicherweise lebt dieses Genre nicht von seiner erzählerischen Tiefe.

Die Geschichte wird durch kurze Dialoge erzählt © Sonorode

In einem kostenlosen Update wird in den nächsten Tagen auch ein Trainingsmodus nachgereicht, der Hardcore-Gamern dabei helfen soll ihre Scoring-Runs nocht weiter zu optimieren. Allgemein arbeite Sonorode sehr eng mit der Community zusammen und plant auch in Zukunft den Titel weiter zu unterstützen.

Bosse sind der spielerische Höhepunkt jeder Stage © Sonorode

Ein zauberhaftes Gesamtpaket

Stattdessen setzt Warding Witches zu 100% auf die wichtigen Aspekte, die einen Bullet Hell Shooter ausmachen: Interessante Kugelmuster, extrem präzise Steuerung und ein Scoring-System, welche jeden belohnt, der sich tiefer mit den System-Mechaniken befasst. Erfolgreiche Runs bringen euch außerdem eine In-Game-Währung, mit denen ihr Artworks und neue Musikstücke freispielt.

Mit Münzen schaltet ihr Artworks und Musik frei © Sonorode

Und gerade die Musik ist ein echtes Highlight in diesem Spiel. Bevor sich Sonorode an die Entwicklung von Warding Witches gemacht hat, war er zuvor bereits Produzent für EDM und die Gaming-Soundtracks anderer Entwickler. Und diese Erfahrung äußert sich mit wirklich herausragenden Musikstücken, welche die Action perfekt untermalen. Ein Banger jagt den nächsten.

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Optisch ist Warding Witches charmant, aber kann nicht ganz mit der musikalischen Exzellenz mithalten. Während die Artworks und die Sprites der spielbaren Hexen vor Character nur so strotzen, wirken ein paar der Gegner, die ihr auf eurem Flug durch die Fantasy-Welt abschießen, werdet etwas flach. Das gilt leider auch für Bossgegner und Stages. Allerdings nimmt der Detailgrad des Spiels in späteren Stages zu. Sowohl bei Sprites, als auch bei Hintergründen. Aber - und das ist vermutlich bei einem Bullet-Hell-Shooter der wichtigste Punkt - niemals lenken optische Elemente von der eigentlichen Action ab und dadurch sind auch komplexe Kugelmuster immer sehr gut lesbar. Nie fühlt sich Warding Witches unfair an. Wenn man ein Extraleben verliert weiß man, dass man selbst an diesem virtuellen Ableben schuld ist. Das motiviert dann umso mehr, die Stage noch einmal zu versuchen. Schnell stellt sich ein “nur noch ein Versuch”-Gefühl ein. Und ein größeres Lob kann man einem Spiel mit gewollt hohem Schwierigkeitsgrad nicht geben.

Die Optik dreht in späteren Stages noch einmal auf © Sonorode

Insgesamt ist es sehr erfrischend, einen Titel wie Warding Witches aus einem deutschen Entwicklerstudio zu sehen. Das Spiel ist nicht nur eine Liebesbrief an Bullet-Hell-Shooter, sondern zeigt auch wie sehr die Leidenschaft für ein Genre einen Entwickler dazu antreiben kann nicht nur den eigenen Favoriten nachzueifern, sondern durch durch kritisches Hinterfragen von Jahrzehnte alter Mechaniken einen frischen Wind in diese Art von Spielen bringen kann. Wer auf authentische Arcade-Action steht, sollte sich diese Indie-Perle unbedingt ansehen.