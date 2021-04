Wie bewege ich mich effektiv in der Warzone?

Seit dem Beginn von Battle Royale Spielen, wie PUBG oder den früheren ARMA Mods, ist das Laufen wohl die liebste Nebenbeschäftigung dieses Genres. Die riesigen Karten und die ständige Gefahr der Zone, hielten die Spieler auf Trab und in Bewegung . Movement hat sich in neueren Battle Royale Titeln weiterentwickelt blieb aber ein fundamentales Element . Wie du dieses, äußert wichtige und facettenreiche, Spiel Element meisterst und wie du dir den ein oder anderen Vorteil herausschlagen kannst, dass erklären wir dir in diesem Artikel.

Seit dem Beginn von Battle Royale Spielen, wie PUBG oder den früheren ARMA Mods, ist das Laufen wohl die liebste Nebenbeschäftigung dieses Genres. Die riesigen Karten und die ständige Gefahr der Zone, hielten die Spieler auf Trab und in Bewegung . Movement hat sich in neueren Battle Royale Titeln weiterentwickelt blieb aber ein fundamentales Element . Wie du dieses, äußert wichtige und facettenreiche, Spiel Element meisterst und wie du dir den ein oder anderen Vorteil herausschlagen kannst, dass erklären wir dir in diesem Artikel.

Ein sehr beliebter Move bei Call of Duty Spielern ist der Drop Shot. Hierzu wird in ein Gebiet gesprintet oder geslided in dem Gegner vermutet werden und sich

Drop Shot: Ein sehr beliebter Move bei Call of Duty Spielern ist der Drop Shot. Hierzu wird in ein Gebiet gesprintet oder geslided in dem Gegner vermutet werden und sich sofort hingelegt , während man bereits beginnt zu schießen. Die unerwartete Bewegung kann der Gegner schwer ausgleichen und nicht entsprechend schnell reagieren und das Feuer erwidern.

Drop Shot: Ein sehr beliebter Move bei Call of Duty Spielern ist der Drop Shot. Hierzu wird in ein Gebiet gesprintet oder geslided in dem Gegner vermutet werden und sich sofort hingelegt , während man bereits beginnt zu schießen. Die unerwartete Bewegung kann der Gegner schwer ausgleichen und nicht entsprechend schnell reagieren und das Feuer erwidern.

, der Slide abgebrochen. Man bewegt sich in schnellem Tempo in eine Richtung wie in diesem

über deine Waffe. Wird dazu benutzt dem Gegner ein bewegtes Ziel zu bieten, während man sich selbst bereits in Feuerposition befindet. Dies kann auch auf Offenem Feld, links und rechts abwechselnd, verwendet werden um Scharfschützen kein Ziel abzugeben und schnell in alle Richtungen feuerbereit zu sein.

Corner - Jump: Hier springst du beispielsweise um eine Ecke und gehst sofort in den Aim-Down-Sight Modus um sofort den Gegner aufs Korn zu nehmen. Diese Bewegung lässt dich noch etwas in die ursprüngliche Richtung driften du hast aber sofort volle Kontrolle über deine Waffe. Wird dazu benutzt dem Gegner ein bewegtes Ziel zu bieten, während man sich selbst bereits in Feuerposition befindet. Dies kann auch auf Offenem Feld, links und rechts abwechselnd, verwendet werden um Scharfschützen kein Ziel abzugeben und schnell in alle Richtungen feuerbereit zu sein.

Corner - Jump: Hier springst du beispielsweise um eine Ecke und gehst sofort in den Aim-Down-Sight Modus um sofort den Gegner aufs Korn zu nehmen. Diese Bewegung lässt dich noch etwas in die ursprüngliche Richtung driften du hast aber sofort volle Kontrolle über deine Waffe. Wird dazu benutzt dem Gegner ein bewegtes Ziel zu bieten, während man sich selbst bereits in Feuerposition befindet. Dies kann auch auf Offenem Feld, links und rechts abwechselnd, verwendet werden um Scharfschützen kein Ziel abzugeben und schnell in alle Richtungen feuerbereit zu sein.

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten wie man sich in Verdansk taktisch fortbewegen und die Matches anspielen kann. Einige Squads schnappen sich Recon Aufträge , arbeiten diese zügig ab um dann, in der finalen Zone sehr früh Stellung zu beziehen. Vorzugsweise auf einer erhöhten Position für den taktischen Vorteil , durch besseren Überblick und freie Schussbahnen, das ist auch generell ein sehr guter Tipp.

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten wie man sich in Verdansk taktisch fortbewegen und die Matches anspielen kann. Einige Squads schnappen sich Recon Aufträge , arbeiten diese zügig ab um dann, in der finalen Zone sehr früh Stellung zu beziehen. Vorzugsweise auf einer erhöhten Position für den taktischen Vorteil , durch besseren Überblick und freie Schussbahnen, das ist auch generell ein sehr guter Tipp.