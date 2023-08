Welcome To My Garage mit MTB-Profi Laura Stigger

Behind the scenes

Apropos Rezept: Wer auf den Spuren von Laura Stigger seinen Energiespeicher vor dem Mountainbike-Einsatz auffüllen will, kann dies so machen wie der MTB Cross-Country-Star: Milchreis mit Reismilch und Bananen. "Olm Volle": Danach ist Laura Stigger ready to go für den nächsten Weltcup-Spitzenplatz!