Welcome To My Garage: Hinter den Kulissen beim Kunstbahn Rodelteam Austria

, Jonas Müller sowie Thomas Steu und Lorenz Koller in der "Welcome To My Garage" Ausgabe aus ihrer "Zauberwerkstatt" in Innsbruck.

„Wir sind da so die gute Truppe, so der gute Zusammenhalt. Alle anderen Nationen schauen voll auf uns, wie wir das hinbekommen, dass wir da alle so harmonisch miteinander umgehen", erzählt Hannah Prock. "Aber das finde ich extrem wichtig, weil so bringt man sich halt gegenseitig weiter."

Hannah Prock feiert am 2. Februar 2022 ihren 22. Geburtstag – und ist damit noch immer ein echter Youngster im Damen-Einsitzer-Bewerb und tastet sich immer näher an die Bestzeiten heran. In den vergangenen Rennen konnte sie sich stetig steigern und die Tochter von Rodel-Legende Markus Prock ist mitten in der Weltspitze angekommen.

Als junge Rodlerin eine Rodel-Legen zum Vater zu haben, war für Hannah Prock oft hilfreich, ging aber lange Zeit auch mit großem Druck einher. „Ich denke da jetzt nicht mehr so viel darüber nach, was die anderen denken", betont die Tirolerin. "Manchmal kommt’s schon noch hoch. Vor allem beim Start sagen sie vor jedem Rennen ,und die Tochter von…´ Hach. Ich will einfach meinen eigenen Namen haben. Und das ist irgendwie auch eine Motivation dann, mir meinen eigenen Namen zu schaffen.“

