Los Ratones: Der rasante Aufstieg von Caedrels League of Legends-Team

Was für ein Jahr war das für Los Ratones. Nachdem das Team im November 2024 offiziell bekannt gegeben wurde, hat Marc "Caedrel" Lamont sein Team in den letzten 12 Monaten von Anfang an zu Erfolgen in der NLC (Northern League of Legends Championship) mit Siegen im Frühjahr, Sommer und Winter sowie zu Erfolgen auf der europäischen Bühne mit ersten Plätzen bei den EMEA Masters 2025 Winter und Spring geführt.

Los Ratones ist aber nicht nur ein Team wie jedes andere - das Team hat seine Erfolge durch eine Vielzahl von Faktoren errungen, wie z. B. durch seine Starbesetzung und den Erfolg, obwohl es eines der ersten Teams war, das seine Trainingsscrims live gestreamt hat und so möglicherweise seine Strategien verraten hat. Bei der Red Bull League of Its Own 2024 gelang es ihnen sogar, dem Weltmeister T1 einen Sieg abzutrotzen, obwohl die Südkoreaner ihre Spielerpositionen getauscht hatten.

Wer sind die Los Ratones, die aus dem Nichts auftauchen und auf einigen der größten Bühnen spielen? Hier erfährst du alles, was du wissen musst.

01 Los Ratones und Red Bull gehen gemeinsame Wege

Im Zuge von Red Bull League of Its Own 2025 in München gaben Los Ratones und Red Bull ihre Partnerschaft bekannt, während das aufstrebende Team von Marc "Caedrel" Lamont noch vor dem ersten Matches des Tages das neue Jersey präsentierte.

02 Wer ist Marc "Caedrel" Lamont?

Caedrel ist der Trainer von Los Ratones © Mark Roe/Red Bull Content Pool

Marc Lamont, alias Caedrel, ist seit vielen Jahren eine feste Größe in der europäischen League of Legends-Szene und spielt seit 2015 auf hohem Niveau. Er begann 2015 in der spanischen LVP mit dem xPerience eSports Club und hat im Laufe der Jahre bei Giants Gaming, Renegades Banditos, FC Schalke 04, H2k Gaming und Excel Esports gespielt.

Nachdem er zwei Jahre lang auf dem Höhepunkt des europäischen Esports in der LEC (League of Legends EMEA Championship) für Excel gespielt hatte, zog sich Caedrel 2020 aus dem Profisport zurück und verlegte seine Talente auf den Casting-Schreibtisch. Nachdem er bei den diesjährigen European Masters, den LEC-Sommer-Playoffs und der Play-in-Phase der League of Legends-Weltmeisterschaft 2020 mit seinen Casting-Einsätzen beeindruckte, wurde Caedrel für die LEC-Saison 2021 in das On-Air-Team berufen.

Nach drei LEC-Saisons als Caster von 2021 bis 2023 und als Kommentator des Mid-Season Invitationals 2021 sowie der Weltmeisterschaften 2021 und 2022 hängte Caedrel sein Mikrofon an den Nagel, um sich ganz auf das Streaming zu konzentrieren - etwas, das er seit 2020 als Spieler und Caster gemacht hatte. Mit der Gründung von Los Ratones hat er seine Ambitionen für das Team umrissen: ein Team zu schaffen, das nicht nur wettbewerbsfähig, sondern auch unterhaltsam ist.

03 Wer ist im Team von Los Ratones?

Caedrel und Co. feiern bei Red Bull League of its Own 2024 © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Los Ratones besteht aus mehreren ehemaligen hochrangigen League of Legends-Spielern, von denen drei an den Worlds teilgenommen haben, sowie aus beliebten Content-Erstellern.

1. Simon 'Thebausffs' Hofverberg - Top Laner

Baus spielte bei seinem Bühnendebüt erstaunlich gut. © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Thebausffs ist in erster Linie ein League of Legends-Streamer und hat bereits mit dem Profispielen geliebäugelt. 2019 wurde er als Ersatzspieler bei G2 Esports und 2020 bei BIG unter Vertrag genommen. Auf Twitch ziehen seine Streams jedoch Tausende von Zuschauern an, in der Spitze 105.008 Zuschauer, die alle seine Spiele verfolgen.

Mit über 1,5 Mio. Followern auf Twitch und 1,02 Mio. Abonnenten auf seinem YouTube-Kanal nutzt der 26-jährige schwedische Top-Laner seinen unorthodoxen Spielstil zum Vorteil von Los Ratones - und selbst wenn das Team ernster wird, wird Baus seinen Trolling-Mätzchen treu bleiben.

2. Veljko 'Velja' Čamdžić - Jungler

Der 23-jährige serbische Jungler ist vielleicht das am wenigsten bekannte Mitglied von Los Ratones, aber er hat sein Können im Team unter Beweis gestellt und sich während seiner aktuellen Amtszeit in der NLC und bei den European Masters MVP-Auszeichnungen verdient, ganz zu schweigen von der Fülle an Trophäen für den ersten Platz.

Aber wer ist Velja? Der Jungler von Los Ratones verdiente sich seine Sporen in der Balkan Esports League und nahm an der Benelux Elite Series und den Italian PG Nationals teil. Nach der Frühjahrssaison 2024 beendete Velja jedoch seine Wettkampfkarriere, um sich stattdessen auf das Grinden seines Streams zu konzentrieren. Mit fast einer Viertelmillion Abonnenten auf Twitch scheint Veljas Streaming-Glücksspiel aufgegangen zu sein - und seine Heldentaten wurden der ganzen Welt gezeigt, denn er erreichte sogar die Spitze der Solo-Warteschlangenrangliste der EU West. Diese Fähigkeiten haben sich gut auf die Wettbewerbslandschaft übertragen, denn Los Ratones wollen ihren kometenhaften Aufstieg fortsetzen.

3. Tim 'Nemesis' Lipovšek - Mid-Laner

Nemesis war ein Spieler der Europäischen Regionalliga, der den Sprung in die große Liga schaffte - und dort in große Fußstapfen treten musste. Nemesis kam mit Fnatic in die LEC, nachdem er 2018 mit den Mad Lions für Furore gesorgt hatte, als er zusammen mit Juš 'Crownie' Marušič die European Masters gewann - und das gleiche Kunststück wiederholten sie 2025 im Roster der Los Ratones.

2019 schloss er sich Fnatic an und ersetzte Rasmus "Caps" Winther, der zum Rivalen G2 Esports wechselte, und spielte dort bis zur Saison 2020. Er machte sich sofort einen Namen und verhalf Fnatic zweimal ins Viertelfinale der Worlds. Nach seiner Zeit bei Fnatic wechselte Nemesis zu einer Streaming-Karriere und repräsentierte Gen.G, wo er in Korea und Europa seine Fähigkeiten in der Solo-Warteschlange unter Beweis stellte. Jetzt, bei Los Ratones, hat er Beständigkeit und ein solides Spiel gezeigt - und er wird sicher auch weiterhin seine Fähigkeiten unter Beweis stellen.

4. Juš 'Crownie' Marušič - Bot Laner

Crownie, früher bekannt als Crownshot, ist schon seit mehreren Jahren eine feste Größe in der Pro-Szene. Seit 2016 hat er in verschiedenen Ligen und Teams gespielt, darunter LDLC und MAD Lions, bevor er mit SK Gaming in der LEC landete.

Nach seiner Zeit bei Team Vitality sammelte Crownie weitere Erfahrungen mit dem Team BDS Academy in der französischen LFL. 2023 kehrte er mit dem BDS-Hauptkader zurück und schaffte es sogar bis zu den Worlds in diesem Jahr. Nachdem er BDS verlassen hatte und bevor er bei Los Ratones landete, spielten Crownie, Nemesis und Velja zusammen in einem Team namens Bad Lions und gewannen die Semi-Pro-T-esports-Meisterschaft - und ebneten damit den Weg für ihre heutige Synergie.

5. Martin 'Rekkles' Larsson - Unterstützung

Rekkles dominierte das Event © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

Rekkles ist einer der bekanntesten Spieler der Welt. Er kann auf eine über zehnjährige Geschichte in Europa und eine beeindruckende internationale Karriere zurückblicken. Seit seinem 16. Lebensjahr spielt Rekkles auf hohem Niveau und ist seit dem zweiten Jahr des Bestehens der europäischen League of Legends Championship Series ein Teil des europäischen Spitzenwettbewerbs von Riot Games.

In seiner mit Fnatic verbundenen Geschichte hat Rekkles vier nationale Titel errungen und zahlreiche Rekorde aufgestellt, darunter die meisten MVPs der Saison (vier) und den Rekord für den europäischen Spieler mit den meisten Pentakills (10). Außerdem nahm er sechsmal an der Weltmeisterschaft teil und wurde dreimal zum MVP der LEC-Endrunde gewählt. Nach seiner Zeit in der LFL bei Karmine Corp kehrte Rekkles zu Fnatic zurück und wechselte von der Bot-Lane zum Support - eine Rolle, die er auch in Südkorea bei der T1 Esports Academy beibehielt. Traditionell hat Rekkles auf der Bot-Lane gespielt, aber sein Wechsel zum Support hat ihm eine neue Herausforderung und eine neue Chance gegeben, im Wettbewerb zu spielen, da er Los Ratones zu mehreren Siegen in der NLC verholfen hat.

04 In welchen Wettbewerben sind sie angetreten?

Lächeln für die Gruppenfotos bei Red Bull League of Its Own © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Los Ratones haben bisher an Wettbewerben teilgenommen und diese beendet:

Red Bull League of Its Own 2025

Red Bull League of its Own 2024 - Sieg gegen T1 (Rolle getauscht)

NLC Winter 2025 - Sieger

NLC Frühling 2025 - Sieger

NLC Sommer 2025 - Sieger

EMEA Masters Winter 2025 - Sieger

EMEA Masters Frühjahr 2025 - Sieger

EMEA Masters Sommer 2025 - 3./4.

05 Wofür sind sie bekannt?

Los Ratones sind für ihren rasanten Aufstieg in der europäischen Esportszene bekannt, aber auch dafür, dass sie ihre Trainingsscrims streamen - ein unorthodoxer Ansatz, der den Gegnern Einblick in ihre Strategien geben könnte. Scrims, also Übungsspiele zwischen Profiteams, sind normalerweise privat, um Gegner oder Zuschauer davon abzuhalten, Strategien oder Spielzüge zu lernen oder zu erkennen.

Los Ratones haben jedoch die meisten ihrer Scrims offen gestreamt - und aufgrund des höheren Risikos Tausende von Fans und Zehntausende von Zuschauern für ihre Trainingseinheiten gewonnen.

06 Werden Los Ratones an der LEC (League of Legends EMEA Championship) teilnehmen?

Los Ratones werden - zusammen mit Karmine Corp Blue - in der Versus-Saison der League of Legends EMEA-Meisterschaft 2026 antreten. Diese Saison ersetzt die bisherige Wintersaison und lädt zum ersten Mal zwei Teams aus den weiteren europäischen Regionalligen ein, neben den 10 Kernteams anzutreten.

Los Ratones wurden aufgrund ihrer starken Leistungen im EMEA Masters-Wettbewerbsjahr 2025 eingeladen und werden versuchen, gegen Profiteams zu bestehen. Die besten acht Teams werden in einem einfachen Round-Robin-System und Best-of-One-Spielen gegeneinander antreten. Der Sieger erhält einen Platz beim internationalen First Stand 2026 Turnier. Los Ratones könnten auf der internationalen Bühne landen, wenn sie weiter aufsteigen.