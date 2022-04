Wie wähle ich die richtige Laufstrecke für mich aus?

Wings for Life World Run The global race benefiting spinal cord injury …

Bei seinen Trainingsläufen achtet Johannes selbst auf die Abwechslung. Das heißt, für einen Ausdauerlauf ist er auf der Straße unterwegs und wenn es ins Gelände geht, achtet er darauf, dass der Weg nicht stetig bergauf, sondern mal rauf und mal runtergeht. Am Fuße eines Berges entlang zu laufen eignet sich in dem Fall besonders gut, solche Straßen haben häufig ein abwechslungsreiches Höhenprofil. Einmal rund um den Gaisberg, Johannes’ Hausberg in Salzburg, sind es etwa 15 km. Er selbst nimmt auch gerne den direkten Weg auf den Berg hinauf und legt so 1.100 Höhenmeter zurück.