Nach 167 Events rund um den Globus, den internationalen Pre-Finals in Zürich und einem Abend voller spektakulärer Battles gipfelte das Red Bull Dance Your Style World Final 2026 am 24. Oktober in einem mitreißenden Showdown. Bei der allerersten Austragung in der Schweiz erfüllte das Red Bull Dance Your Style World Final alle Erwartungen. Nach Paris, Johannesburg, Frankfurt, Mumbai und Los Angeles war Zürich das Zentrum der internationalen Streetdance-Community. 16 Tänzer und Tänzerinnen traten am 24. Oktober vor 7.500 Fans im Hexenkessel Hallenstadion gegeneinander an.

Willis © Little Shao / Red Bull Content Pool Capjay made it all the way through to the quarter-finals © Little Shao/Red Bull Content Pool Xelyna eventually lost to Yoon Ji © Romina Amato/Red Bull Content Pool Yoon Ji put her best waacking moves on show © Little Shao/Red Bull Content Pool Candyman vs Lil Syd had the crows on their feet © Little Shao/Red Bull Content Pool Willis was overcome with emotion after claiming victory © Fabio Piva/Red Bull Content Pool Best of Red Bull Dance Your Style World Final 2026 © Muriel Florence Rieben / Red Bull Content Pool Best of Red Bull Dance Your Style World Final 2026 © Muriel Florence Rieben / Red Bull Content Pool Best of Red Bull Dance Your Style World Final 2026 © Muriel Florence Rieben / Red Bull Content Pool Best of Red Bull Dance Your Style World Final 2026 © Tyrone Bradley / Red Bull Content Pool

01 Lil Syd tanzte sich in die Top 16

Nachdem sich der Grazer Ende August beim österreichischen Red Bull Dance Your Style National Final vor der Kulisse der Gloriette Schönbrunn den Titel gesichert hatte, reiste er als Österreichs Vertreter nach Zürich. Dort musste er sich zunächst in den internationalen Pre Finals gegen die Konkurrenz aus aller Welt behaupten. Im Feld der Top 64 setzte er sich gegen Tae Bruce Lee aus Thailand durch. In den Top 32 wartete mit Jreamz aus den USA die nächste Herausforderung. Das Duell war so ausgeglichen, dass die Entscheidung erst in einem zusätzlichen Tie-Break-Battle fiel, in dem sich Lil Syd durchsetzen konnte. Im entscheidenden Top-8-Battle gegen Bobby aus Hongkong löste der Grazer schließlich sein Ticket für die große Bühne des Red Bull Dance Your Style World Final 2026.

Red Bull Dance Your Style World Final 2026: Best of Lil Syd © Red Bull Content Pool Red Bull Dance Your Style World Final 2026: Best of Lil Syd © Red Bull Content Pool Red Bull Dance Your Style World Final 2026: Best of Lil Syd © Red Bull Content Pool Red Bull Dance Your Style World Final 2026: Best of Lil Syd © Red Bull Content Pool Red Bull Dance Your Style World Final 2026: Best of Lil Syd © Red Bull Content Pool Red Bull Dance Your Style World Final 2026: Best of Lil Syd © Red Bull Content Pool Red Bull Dance Your Style World Final 2026: Best of Lil Syd © Red Bull Content Pool Red Bull Dance Your Style World Final 2026: Best of Lil Syd © Red Bull Content Pool Red Bull Dance Your Style World Final 2026: Best of Lil Syd © Red Bull Content Pool Red Bull Dance Your Style World Final 2026: Best of Lil Syd © Red Bull Content Pool Red Bull Dance Your Style World Final 2026: Best of Lil Syd © Red Bull Content Pool Red Bull Dance Your Style World Final 2026: Best of Lil Syd © Red Bull Content Pool Red Bull Dance Your Style World Final 2026: Best of Lil Syd © Red Bull Content Pool Red Bull Dance Your Style World Final 2026: Best of Lil Syd © Red Bull Content Pool Red Bull Dance Your Style World Final 2026: Best of Lil Syd © Red Bull Content Pool Red Bull Dance Your Style World Final 2026: Best of Lil Syd © Red Bull Content Pool Red Bull Dance Your Style World Final 2026: Best of Lil Syd © Red Bull Content Pool

Das Publikum entscheidet

Wie immer bei Red Bull Dance Your Style gab es keine Jury. Die Regel war: das Publikum entscheidet. Neu war in diesem Jahr, dass die Fans, die den Livestream auf YouTube verfolgten, ab den Viertelfinals live über den Chat mitstimmen konnten. Ihre Stimmen zählten zu 20 Prozent, jene der 7.500 Zuschauer:innen im Hallenstadion zu 80 Prozent.

Voting-Momente beim Red Bull Dance Your Style-Weltfinale 2026 in Zürich © Tyrone Bradley / Red Bull Content Pool

Beim Red Bull Dance Your Style World Final 2026 in Zürich stand Lil Syd am Samstagabend auf der Mainstage im Rampenlicht. Im ersten Battle schaffte es der Grazer, mit seinen Moves und seinem Charisma auf der Bühne, die Zuschauer:innen auf seine Seite zu ziehen und konnte das erste Duell gegen Candyman aus Frankreich gewinnen.

Lil Syd in seinem Element © Red Bull Content Pool

Im Top 8 Battle musste er gegen Locker Zee aus Südkorea auf die Bühne. Er legte alles in die Waagschale, doch die Crowd entschied sich für die Kombination aus Locking und Hip-Hip von Locker Zee und wählte sie eine Runde weiter ins Halbfinale. Auf seine Leistung blickt der Grazer dennoch positiv zurück: „Ich war sehr aufgeregt, wahrscheinlich noch nie so aufgeregt in meinem Leben, weil ich mir selbst so viel Druck gemacht habe. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass ich weit gekommen bin. Ich hatte sehr starke Gegnerinnen und Gegner.“

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02 Das Finale: Willis setzt sich gegen Yoon Ji durch

Dann folgte das grande finale! Nach einem Abend voller spektakulärer Battles standen sich im Finale der 16-jährige Franzose Willis und Yoon Ji aus Südkorea gegenüber – Hip-Hop gegen Waacking. In einem unvergesslichen letzten Duell überzeugte Willis das Publikum und sicherte sich den prestigeträchtigen Weltmeistertitel.

Tänzer Willis hat das Publikum im Hallenstadion voll mitgerissen © Fabio Piva / Red Bull Content Pool

Ein Showcase von Sadeck

Ein weiteres Highlight des Abends war auch der Showcase des französischen Tänzers und Choreografen Sadeck, das eigens für den Anlass kreiert wurde. Der Künstler, bekannt für seine spektakulären Gruppenchoreografien mit Regenschirmen, die in den sozialen Medien viral gingen, bot dem Publikum einen eindrücklichen visuellen Moment an der Schnittstelle von Streetdance und Inszenierung.

Battle Tree des Red Bull Dance Your Style World Final 2026

The battle pairs for the Red Bull Dance Your Style World Final 2026 © Red Bull

Schon vor dem grossen Finale stand Zürich ganz im Zeichen des Tanzes. Am 21. und 22. Oktober kämpften 60 Tänzer:innen aus aller Welt an zwei Pre-Finals im Schiffbau um einen der acht letzten Startplätze im World Final. Lil Syd setzte sich gegen die internationale Konkurrenz durch und schaffte den Sprung in die Top 16, die am Samstagabend um den Sieg beim Red Bull Dance Your Style World Final 2026 tanzten.

Lil Syd – Österreich – Hip-Hop

Sharay – Kolumbien – Freestyle

Happyfeet – Neuseeland – Hip-Hop / Freestyle

Yoon Ji – Südkorea – Waacking

Slayer – Großbritannien – Popping / Zeitgenössischer Tanz

Hector – Dänemark – Hip-Hop

Willis – Frankreich – Hip-Hop

Ringo Winbee – Japan – Popping

Sie stiessen zu den acht internationalen Wildcards, die bereits fix qualifiziert waren: Candyman, Stalamuerte, Capjay, Locker Zee, Limpopo Boy, Xelyna, SonYa und Chaa.

03 Re-Watch Red Bull Dance Your Style World Final 2026

Das Red Bull Dance Your Style World Final 2026 ist als Replay auf dem YouTube-Kanal von Red Bull Dance verfügbar. Das nächste World Final findet am 6. November 2027 in London statt.