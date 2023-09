Royale Wake-Mission by Dom Hernler & Max Giry

And he did it again! Wir wissen, dass Dom Hernler in seiner langen Karriere fast jeden Wakeboard-Wettkampf gewonnen oder zumindest seinen persönlichen Style-Stempel aufgedrückt hat. Darum ist er immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen, um mit seiner Crew und anderen Pros neue Wege zu beschreiten. Mit der Winch Fiesta hat der gebürtige Kärntner vom Millstätter See gemeinsam mit seinem kongenialen Schweizer Buddy Maxime Giry wieder einmal eindrucksvoll bewiesen, dass der Kreativität im Wakeboard-Sport schier keine Grenzen gesetzt sind.