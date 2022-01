Windjammers 2 – Rückkehr des Action Pong

1994 feierte ein Sportspiel namens Windjammers seine Premiere. Die Idee ist recht simpel: Zwei Spieler treten auf einem Feld gegeneinander an, um eine Frisbee in das Tor des Gegners zu katapultieren. Bis heute kann sich die Mischung aus Sport- und Fighting Game sogar im Esport halten. Jetzt steht mit Windjammers 2 endlich der Nachfolger in den Startlöchern, mit Retro-Optik und spielerischen Neuerungen. Wir verraten euch, was euch im Game erwartet.

01 Windjammers 2: Worum geht’s?

Die Grundidee ist simpel, das Gameplay allerdings äußerst taktisch. © DotEmu

Windjammers 2 baut auf dem Gameplay des Vorgängers auf und erweitert es durch neue Ideen. Auch im neuen Serienteil stehen sich zwei Charaktere gegenüber und versuchen, die Frisbee möglichst wuchtig im gegnerischen Tor zu versenken. Diesmal stehen 10 Spielfiguren zur Wahl, die sich hinsichtlich ihres Tempos (wichtig für Defensivaktionen) und ihrer Kraft (für stärkere Würfe) unterscheiden.

Das Tor besteht dabei aus drei Zonen. Je nachdem, in welche ihr trefft, erzielt ihr mehr oder weniger Punkte. 15 Zähler benötigt ihr, um einen Satz für euch zu entscheiden. Die Besonderheit: Die Zonen wechseln, abhängig von der aktuellen Arena . Mal sind die beiden Außenbereiche mehr Punkte wert, mal bringt euch ein Treffer in die Mitte Bonuszähler.

Gleichzeitig müsst ihr allerdings auch darauf achten, dass das Spielgerät in eurer Hälfte nicht den Boden erreicht. Hier kommt der Tempowert der Figuren ins Spiel, dank dem ihr zur Landeposition eilt – die glücklicherweise durch eine Markierung angezeigt wird.

Fakten zu Windjammers Ursprünglicher Release Zum Release 1994 war Windjammers nicht sonderlich populär Passionierte Fans Eine kleine, passionierte Fan-Basis hielt den Titel über Jahre am Leben.

02 Viele Möglichkeiten

Besonders bei den Spezial-Angriffen (Ex Moves) geht die Post ab. © DotEmu

Was aus spielerischer Sicht zunächst äußerst simpel klingt, entpuppt sich dank vieler verschiedener Würfe und Manöver als enorm taktisches Geplänkel mit einer Menge Tiefgang. Denn neben drei normalen Würfen stehen euch einige andere Offensiv- und Defensivaktionen zur Wahl.

Drückt ihr direkt vor dem Eintreffen der Scheibe auf die Wurf-Taste, feuert ihr die Frisbee besonders stark in die gegnerische Hälfte. Zusätzlich lassen sich Würfe in zwei Richtungen anschneiden , wobei jeder Charakter dabei eine andere Flugkurve vorweist . Hinzu gesellen sich mit Windjammers 2 neuartige Spezialmanöver (die EX Moves), wenn ihr die Power-Leiste am unteren Bildschirmrand gefüllt habt.

Diese sind fast immer ein sicheres Tor und lassen sich nur schwer blocken. Da ihr auch in der Defensive auf ein ähnlich umfangreiches Move-Set zurückgreifen könnt, entwickelt sich schon in den ersten Scheibenwechseln ein packendes Spielgefühl.

03 Wissen ist Macht

Windjammers 2 erweitert das Gameplay um neue Moves und Spielmechaniken © DotEmu

Wissen ist der Schlüssel zum Erfolg, um in Windjammers 2 erfolgreich zu sein. Wie bereits angesprochen unterscheiden sich die Moves sämtlicher Charaktere voneinander. Doch auch alle Arenen warten warten mit unterschiedlichen Gegebenheiten und Torzählern auf. Mal befinden sich feste Hindernisse in der Mitte, mal sind sie verschiebbar – was den Spielverlauf auf den Kopf stellen kann.

Wie in einem guten Fighting Game gilt es also auch in Windjammers 2, Gegner, Umgebung und Move-Sets zu kennen und zu verinnerlichen.

Spielerisch erinnert das Game stark an den Spielhallen-Klassiker Pong - nur eben deutlich actionreicher (und bunter). Aufgrund des hohen Spieltempos und umfangreichen Move-Sets erfreut sich Windjammers auch in der Fighting Game-Community enormer Beliebtheit.

Im aktuellen zweiten Serienteil verfrachten die Entwickler, die kultige Pixel-Optik dank hangezeichneter 2D-Grafik und fetzigem 90er-Soundtrack gekonnt in das 21. Jahrhundert.

04 Windjammers 2: Ein Multiplayer-Hit?

Im Arcade-Modus tretet ihr in verschiedenen Arenen an. © DotEmu

Während Solisten sich in Windjammers 2 durch den Arcade-Modus kämpfen, dabei in verschiedenen Arenen gegen sämtliche Gegner antreten und zwischendurch ihr Können in Minispielen unter Beweis stellen, richtet sich Windjammers ganz klar an Multiplayer-Fans.

Diese dürfen sowohl an einer Plattform, sowie online ganz klassisch im 1-gegen-1 gegeneinander antreten. Damit stellt das Game die Weichen für eine rosige Zukunft im Esport, in dem Windjammers 2 dem kultigen Vorgänger den Rang ablaufen könnte. Das Potenzial dazu hat der spaßige Sportspiel-Fighting-Game-Hybrid jedenfalls allemal.