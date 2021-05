Der Wings for Life World Run 2021 bricht alle Rekorde

Teil dieser Story Wings for Life World Run - App Run 2021 Zum Event

Rekorde und Emotionen so weit das Auge reicht

Verbunden über die Wings for Life World Run App waren am 9. Mai um Punkt 13 Uhr weltweit unglaubliche 184.236 registrierte Teilnehmer gleichzeitig beim Lauf für den guten Zweck dabei, 59.294 davon allein in Österreich. Damit ist der Wings for Life World Run 2021 das größte Einzel-Lauf-Event der Welt!

Rollstuhlfahrer, Laufanfänger, Ultrarunner, Spitzenathleten – sie alle sind in jedem Winkel der Erde für die gelaufen, die es selbst nicht können und haben so insgesamt 4,1 Millionen Euro für die Rückenmarksforschung gesammelt!

Rekorde wohin man sieht! Der Lauf 2021 ist ein voller Erfolg. © Sebastian Marko for Wings for Life World Run

Ich möchte mich bei jedem Einzelnen, der heute zusammen mit uns gelaufen, gewalkt oder gerollt ist, auf das Herzlichste bedanken. Die Teilnehmerzahl wie auch die Spendensumme sind überwältigend! Anita Gerhardter, CEO Wings for Life Stiftung

„Ich bin sprachlos. Es waren viel mehr Teilnehmer als wir uns zu träumen gewagt hätten. Ich möchte mich bei jedem Einzelnen, der heute zusammen mit uns gelaufen, gewalkt oder gerollt ist, auf das Herzlichste bedanken“ sagte Anita Gerharder CEO der gemeinnützigen Stiftung Wings for Life. „Gemeinsam haben wir das Leben gefeiert und haben eine unglaubliche Spendensumme gesammelt, um eine Heilung für Querschnittslähmung zu finden.“

Bestechender als die Zahlen des Wings for Life World Run 2021 sind an diesem historischen 9. Mai nur die lachenden Gesichter all jener, die den Wings for Life World Run hautnah miterleben und möglich machen. Unter den Teilnehmern beim globalen Charity-Lauf sind in diesem Jahr auch zahlreiche bekannte Persönlichkeiten und Sport-Stars aus Österreich wie Marcel Hirscher, Lisa Hauser, DJ Ötzi, Anna Gasser, Johannes Lamparter, Benjamin Karl, Lukas Müller, Nico Langmann, Gregor Schlierenzauer, Thomas Morgenstern, Andi Goldberger und viele mehr.

Marcel Hirscher bei seinem App Run für den guten Zweck. © Mia Knoll / Wings for Life World Run 01 / 09

Für mich ist der Wings for Life World Run eine der coolsten Veranstaltungen, die es gibt. Marcel Hirscher

Das sind die strahlenden Sieger 2021

Die Bestmarken beim Wings for Life World Run 2021 stellten Nina Zarina aus Russland (66,1 km) und Aron Andersson aus Schweden (66,8 km) auf. Für Nina Zarina war es nach 2019 und 2020 der bereits dritte Gesamtsieg in Folge. Für Aron Andersson, der 2019 Teil des internationalen Kommentatoren-Teams war und sich 2020 als Zweiter geschlagen geben musste, war es nach 2017 und 2018 ebenfalls der dritte Erfolg.

Globaler Champion 2021: Aron Andersson aus Schweden. © Adam Johansson for Wings for Life World Run

Ich bin einfach nur glücklich! Dieses Rennen gibt mir so viel, es ist jede Anstrengung wert. Danke an alle, die heute für den guten Zweck gelaufen sind und gespendet haben. Aron Andersson, Globaler Wings for Life World Run Champion

In Österreich holte sich Margit Lazzeri bei den Frauen mit 42,5 km den Sieg – damit belegte sie im internationalen Vergleich den beeindruckenden achten Platz. Bei den Herren war Routinier Wolfgang Wallner, der Mitglied im Team Marcel Hirscher war, mit 56,1 km denkbar knapp der beste Österreicher. In der weltweiten Gesamtwertung belegte der Niederösterreicher aus Piesting bei Wiener Neustadt damit den 9. Rang, ihm fehlten nur 6,3 Kilometer auf die Top 3 des Wings for Life World Runs 2021.

Wolfgang Wallner auf dem Weg zum Sieg in Österreich. © Philipp Carl Riedl for Wings for Life World Run

Auch bei den Teams purzeln die Rekorde

Mit 7.140 Teams waren noch nie so viele virtuelle Teams für die gute Sache beim Wings for Life World Run unterwegs. Das größte Team Österreichs stellte Hitradio Ö3 , das mit seinen 1.632 Mitgliedern insgesamt 16.403,92 km zurücklegte. Das Team der Landjugend Österreich lag mit 1.592 Mitglieder und 13.759,84 absolvierten km knapp dahinter.

Das größte Team weltweit stellte das Team „Run with the Flow“ um den deutschen Ultrarunner Florian Neuschwander. Die Mitglieder seines Teams sammelten gemeinsam 45.543 Kilometer.

Team-Duell der ehemaligen Ski-Stars geht an Team Neureuther

And the winner is... Team Felix Neureuther! © Hans Herbig for Wings for Life World Run

Viele Augen waren auch auf das Team-Duell der Ex-Skistars Marcel Hirscher und Felix Neureuther gerichtet. Nicht nur der angeborene Ehrgeiz beflügelte die beiden Sportstars, auch das Wissen, dass man mit jedem Teilnehmer mehr Spendengelder für die Rückenmarksforschung sammelt, feuerte das Duell zusätzlich an.

Am Ende muss sich das Team von Marcel Hirscher (20.839 km) jedoch dem Team von Felix Neureuther geschlagen geben, das auf insgesamt 25.387 km kommt. Pro Teilnehmer hatten allerdings die Mitglieder von Team Hirscher die Nase vorn: Sie rannten im Schnitt 14,5 km pro Kopf, während die Mitglieder von Team Neureuther jeweils rund 13 km im Schnitt liefen, bevor sie vom virtuellen Catcher Car eingeholt wurden.

Als Marcel Felix anruft ist der sogar noch am Laufen... © Mia Knoll / Wings for Life World Run

Nach dem Lauf 2021 ist vor dem Lauf 2022

Seit 2014 haben 925.096 Menschen am Wings for Life World Run teilgenommen und dabei eine Gesamt-Distanz von 9.034.954 Kilometern zurückgelegt. Mit einer Gesamt-Spendensumme von 33,3 Millionen Euro beweist der globale Charity-Bewerb nach acht Ausgaben in Folge seine enorme Bedeutung für die weltweite Forschungsarbeit auf der Suche nach einer Heilung von Rückenmarksverletzungen.

Gregor Schlierenzauer und Simon Wallner freuen sich über ihre Leistung. © Andreas Schaad for Wings for Life World Run

Das Beste: Die Anmeldung für den Wings for Life World Run 2022 ist bereits geöffnet! Die 9. Auflage des Wings for Life World Runs findet am 8. Mai 2022 statt.

