Noch 100 Tage – dann ist wieder Wings for Life World Run!

Wings for Life World Run Der Wings for Life World Run, die größte Laufveranstaltung der Welt, ist 2024 wieder da. Erlebe, wie Hunderttausende Menschen für diejenigen laufen, die es nicht können.

ist für jede:n! Egal, ob du 1 km gehen, 50 km laufen, im Rollstuhl rollen oder rückwärts laufen willst – beim Wings for Life World Run ist jede:r ein:e Gewinner:in. Wer beim globalen Charity Run am 5. Mai startet, unterstützt mit seinem Startgeld die Rückenmarksforschung und damit all diejenigen, die nicht laufen können.

Der Wings for Life World Run feiert sein Jubiläum - und überflügelt sich selbst! Die 10. Ausgabe zählte 206.728 Läufer:innen aus 192 Nationen in 158 Ländern – hier sind die Highlights.