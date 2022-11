Startschuss zum 10. Wings for Life World Run

Der Wings for Life World Run ist Geschichte! 161.892 Läufer:innen aus 192 Nationen sind am 8. Mai weltweit zur gleichen Zeit gelaufen und haben erneut gemeinsam Geschichte geschrieben!

bereit? Am 7. Mai ertönt weltweit zur selben Zeit zum sagenhaften 10. Mal der Startschuss für den Wings for Life World Run – schon jetzt ein Gedanke mit Gänsehaut-Garantie! Als eine von insgesamt sechs Städten ist auch

Alternativ kann man mit der Wings for Life World Run App am 7. Mai erneut von überall auf der Welt starten und Gutes tun. Dank virtuellem Catcher Car, der integrierten Audio Experience und der Team-Funktion ist jeder

Seit 2014 läuft die Wings for Life World Run Community jedes Jahr im Mai für ein gemeinsames Ziel, die Heilung von Querschnittslähmung. Und die Bewegung wird Jahr für Jahr größer: Über 35.000 Teilnehmer waren bei der ersten Ausgabe weltweit am Start – heute ist der globale Spendenlauf das größte Laufsportevent der Welt und zählt Läufer und Rollstuhlfahrer aus 195 Nationen.

„Der Wings for Life World Run hat schon unglaublich viel bewegt. Aber es braucht jeden Einzelnen, um unser Ziel zu erreichen. Jede Teilnahme zählt und hilft, die große Vision wahr werden zu lassen,“ betont Anita Gerhardter, CEO der Wings for Life Stiftung. „Egal ob mit der App oder bei einem Flagship Run – ich freue mich schon jetzt auf 2023 und darauf, mit hunderttausenden Teilnehmern weltweit für eine Heilung von Querschnittslähmung loszustarten."

Ob Flagship oder App Run, in Österreich ertönt der Startschuss am 7. Mai um exakt 13.00 Uhr Ortszeit. Von Hobby-Läufern über Profisportler bis hin zu Rollstuhlfahrern kann jeder an den Start gehen, um wertvolle Spenden für die Rückenmarksforschung zu sammeln. Denn dank des einzigartigen Formats des Wings for Life World Runs ist jeder Teilnehmer unabhängig der persönlichen Distanz ein Finisher. Eine vorgegebene Ziellinie gibt es nicht, stattdessen ist das eigene Rennen beendet, sobald ein Läufer vom realen oder virtuellen Catcher Car überholt wird.

