Heinz und Hannes Kinigadner beim Wings for Life World Run App Run in Uderns
© Sebastian Marko for Wings for Life World Run
Running

Run with us: Der Wings for Life World Run in deiner Nähe

Flagship Runs wie in Wien sind beliebt, doch am 10. Mai 2026 kannst du auch bei über 150 App Runs in ganz Österreich dabei sein – mit vollem Community-Feeling, wo immer du willst.
Autor: Barbara Platzer
3 min readPublished on

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Wings for Life World Run

Wings for Life World Run - das größte Laufereignis der Welt - ist 2026 wieder da, wo Hunderttausende für diejenigen laufen, die es nicht können.

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Inhalt

  1. 1
    Steiermark, Red Bull Ring
  2. 2
    Uderns, Zillertal, Tirol
  3. 3
    Klagenfurt, Kärnten
  4. 4
    Salzburg, Volksgarten
Ob laufend, gehend oder rollend: Bei diesen organisierten Events bist du gemeinsam mit anderen unterwegs – auf einer festgelegten Strecke und zeitgleich mit dem globalen Starterfeld. Die Wings for Life World Run App macht’s möglich: Sie misst, wie weit du kommst, bis dich das virtuelle Catcher Car einholt, und bringt dein Ergebnis direkt ins weltweite Ranking. Die Audio Experience in der App sorgt dafür, dass du dich dabei immer als Teil der großen Wings for Life Community fühlst.
Egal ob in der Stadt, am See, auf dem Red Bull Ring oder entlang des Naturschutzgebiets – bei jedem dieser organisierten App-Läufe spürst du, dass es um mehr geht. Um Gemeinschaft. Um Emotion. Um ein gemeinsames Ziel: eine Heilung für Querschnittslähmung zu finden.
Auch Spitzensportler:innen wie Anna Gandler laufen bei App Run Events mit

Auch Spitzensportler:innen wie Anna Gandler laufen bei App Run Events mit

© Stefan Voitl for Wings for Life World Run

Wir stellen dir einige der spannendsten App Run Events des Wings for Life World Run 2026 in Österreich vor:
01

Steiermark, Red Bull Ring

App Run Event am Red Bull Ring gehört die Rennstrecke den Teilnehmer:innen

App Run Event am Red Bull Ring gehört die Rennstrecke den Teilnehmer:innen

© Lucas Pripfl for Wings for Life World Run

Dort laufen, wo sonst die Stars der Formel 1 und MotoGP um Sekunden kämpfen: Beim App Run Event am Red Bull Ring gehört die Strecke ganz den World Runnern. Der Start erfolgt auf der berühmt-berüchtigten Start-Ziel-Geraden. Von dort führt die Route über die legendären Kurven des Grand-Prix-Kurses – vorbei an der Niki Lauda Kurve und weiter bergauf Richtung T3. Wer die Steigung gemeistert hat, wird mit einem spektakulären Blick über den Red Bull Ring und das Murtal belohnt. Was den Red Bull Ring mit vielen anderen App Run Events verbindet: die ganz besondere Stimmung auf der Strecke – egal, ob du allein, mit Freunden oder mit der Familie unterwegs bist.
02

Uderns, Zillertal, Tirol

Tobias Moretti gab beim App Run Event in Uderns 2025 das Startsignal

Tobias Moretti gab beim App Run Event in Uderns 2025 das Startsignal

© Sebastian Marko for Wings for Life World Run

App Run Events: Laufen bei dir in der Nähe für die, die es nicht können

App Run Events: Laufen bei dir in der Nähe für die, die es nicht können

© Sebastian Marko for Wings for Life World Run

Diese Atmosphäre ist auch im Zillertal spürbar, wo Wings for Life Initiator Heinz Kinigadner gemeinsam mit seinem Sohn Hannes wieder zu einem der traditionsreichsten App Run Events einlädt. Die sieben Kilometer lange, asphaltierte Runde führt durch die malerische Landschaft Richtung Uderns und retour am Ziller entlang. Besonders schön: Auch für Rollstuhlfahrer:innen ist die Strecke bestens geeignet.
03

Klagenfurt, Kärnten

Einige Kilometer weiter südlich, in Kärnten, wartet mit dem App Run Event in Klagenfurt ein Lauf, der besonders durch seine Begegnungsmomente begeistert. Die Strecke entlang der Glan bis nach Karnburg und zurück sorgt dafür, dass sich die Teilnehmenden direkt begegnen – es wird gegrüßt, gejubelt, geklatscht. Mit dem Mix aus Naturweg und motivierendem Vibe ist Klagenfurt ein Geheimtipp für alle, die zum ersten Mal dabei sind.
04

Salzburg, Volksgarten

Kilometer sammeln und gutes Tun beim App Run Event im Volksgarten Salzburg

Kilometer sammeln und gutes Tun beim App Run Event im Volksgarten Salzburg

© Manuel Mackinger for Wings for Life World Run

Auch im Salzburger Land wird’s am 10. Mai wieder sportlich – und das mit echtem Eishockey-Flair. Beim App Run Event im Salzburger Volksgarten laufen Fans gemeinsam mit aktiven und ehemaligen Profis des EC Red Bull Salzburg. Die Strecke führt vom Volksgarten den Ignaz-Rieder-Kai hinunter, über den Wilhelm-Kaufmann-Steg auf die andere Salzach-Seite – und dann wieder zurück. Auf der Strecke: viele bekannte Gesichter, beste Stimmung und ein sportliches Miteinander, das man erlebt haben muss.
Egal, für welches App Run Event du dich entscheidest – eines haben sie alle gemeinsam: Sie sind mehr als nur eine Laufveranstaltung. Sie sind Teil einer globalen Bewegung. Und sie bieten dir die Chance, mit jedem Schritt etwas Gutes zu tun.
Marcel Hirscher und Max Franz sind beim App Run Events am Start

Marcel Hirscher und Max Franz sind beim App Run Events am Start

© Christoph Handl for Wings for Life World Run

Sei auch du dabei! Wie? Ganz einfach: Melde dich unter www.wingsforlifeworldrun.com für den App Run am 10. Mai an und wähle ein App Run Event, bei dem du an den Start gehen möchtest.

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