Run with us: Der Wings for Life World Run in deiner Nähe

Ob laufend, gehend oder rollend: Bei diesen organisierten Events bist du gemeinsam mit anderen unterwegs – auf einer festgelegten Strecke und zeitgleich mit dem globalen Starterfeld. Die

macht’s möglich: Sie misst, wie weit du kommst, bis dich das virtuelle Catcher Car einholt, und bringt dein Ergebnis direkt ins weltweite Ranking. Die Audio Experience in der App sorgt dafür, dass du dich dabei immer als Teil der großen Wings for Life Community fühlst.