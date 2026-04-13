Run with us: Der Wings for Life World Run in deiner Nähe

Fitness
Ob laufend, gehend oder rollend: Bei diesen organisierten Events bist du gemeinsam mit anderen unterwegs – auf einer festgelegten Strecke und zeitgleich mit dem globalen Starterfeld. Die Wings for Life World Run App macht’s möglich: Sie misst, wie weit du kommst, bis dich das virtuelle Catcher Car einholt, und bringt dein Ergebnis direkt ins weltweite Ranking. Die Audio Experience in der App sorgt dafür, dass du dich dabei immer als Teil der großen Wings for Life Community fühlst.
Egal ob in der Stadt, am See, auf dem Red Bull Ring oder entlang des Naturschutzgebiets – bei jedem dieser organisierten App-Läufe spürst du, dass es um mehr geht. Um Gemeinschaft. Um Emotion. Um ein gemeinsames Ziel: eine Heilung für Querschnittslähmung zu finden.
Wir stellen dir einige der spannendsten App Run Events des Wings for Life World Run 2026 in Österreich vor:
01
Steiermark, Red Bull Ring
Dort laufen, wo sonst die Stars der Formel 1 und MotoGP um Sekunden kämpfen: Beim App Run Event am Red Bull Ring gehört die Strecke ganz den World Runnern. Der Start erfolgt auf der berühmt-berüchtigten Start-Ziel-Geraden. Von dort führt die Route über die legendären Kurven des Grand-Prix-Kurses – vorbei an der Niki Lauda Kurve und weiter bergauf Richtung T3. Wer die Steigung gemeistert hat, wird mit einem spektakulären Blick über den Red Bull Ring und das Murtal belohnt. Was den Red Bull Ring mit vielen anderen App Run Events verbindet: die ganz besondere Stimmung auf der Strecke – egal, ob du allein, mit Freunden oder mit der Familie unterwegs bist.
02
Uderns, Zillertal, Tirol
Diese Atmosphäre ist auch im Zillertal spürbar, wo Wings for Life Initiator Heinz Kinigadner gemeinsam mit seinem Sohn Hannes wieder zu einem der traditionsreichsten App Run Events einlädt. Die sieben Kilometer lange, asphaltierte Runde führt durch die malerische Landschaft Richtung Uderns und retour am Ziller entlang. Besonders schön: Auch für Rollstuhlfahrer:innen ist die Strecke bestens geeignet.
03
Klagenfurt, Kärnten
Einige Kilometer weiter südlich, in Kärnten, wartet mit dem App Run Event in Klagenfurt ein Lauf, der besonders durch seine Begegnungsmomente begeistert. Die Strecke entlang der Glan bis nach Karnburg und zurück sorgt dafür, dass sich die Teilnehmenden direkt begegnen – es wird gegrüßt, gejubelt, geklatscht. Mit dem Mix aus Naturweg und motivierendem Vibe ist Klagenfurt ein Geheimtipp für alle, die zum ersten Mal dabei sind.
04
Salzburg, Volksgarten
Auch im Salzburger Land wird’s am 10. Mai wieder sportlich – und das mit echtem Eishockey-Flair. Beim App Run Event im Salzburger Volksgarten laufen Fans gemeinsam mit aktiven und ehemaligen Profis des EC Red Bull Salzburg. Die Strecke führt vom Volksgarten den Ignaz-Rieder-Kai hinunter, über den Wilhelm-Kaufmann-Steg auf die andere Salzach-Seite – und dann wieder zurück. Auf der Strecke: viele bekannte Gesichter, beste Stimmung und ein sportliches Miteinander, das man erlebt haben muss.
Egal, für welches App Run Event du dich entscheidest – eines haben sie alle gemeinsam: Sie sind mehr als nur eine Laufveranstaltung. Sie sind Teil einer globalen Bewegung. Und sie bieten dir die Chance, mit jedem Schritt etwas Gutes zu tun.
Sei auch du dabei! Wie? Ganz einfach: Melde dich unter www.wingsforlifeworldrun.com für den App Run am 10. Mai an und wähle ein App Run Event, bei dem du an den Start gehen möchtest.