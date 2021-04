Mit dem Catcher Car im Ohr zur Bestform

Das Catcher Car hat schon so manchen Wings for Life World Runner über sich hinauswachsen lassen. Mit dem neuen Hörerlebnis der App kannst du dich auch beim diesjährigen Wings for Life World Run darauf verlassen. Motivator Tom Walek und Catcher Car Sprecher Gregor Bloéb pushen dich am 9. Mai nach vorn und erwecken die rollende Ziellinie buchstäblich zum Leben – Eventfeeling pur!