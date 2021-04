Mann im Ohr: Tom Walek ist dein virtueller Laufpartner für den 9. Mai

Tom, welche persönlichen Erfahrungen verbinden dich mit dem Wings for Life World Run und dem Thema Querschnittslähmung?

und Wolfgang Illek gut befreundet. Zudem sitzt ein guter Freund von mir, der damals noch Triathlet war, seit nunmehr 3 Jahren im Rollstuhl, weil er von einem Auto angefahren wurde. Wenn du so nah am Thema dran bist, weißt du, wie schnell es gehen kann und wie wichtig es ist, sich zu engagieren.

zu sammeln. Das ist so lange her, da gab es den Wings for Life World Run noch nicht! Seither bin ich mit Anita Gerhardter,

Was sind die coolsten Neuerungen der Wings for Life World Run App?

Wie ist es, die motivierenden Audio-Aufnahmen für die App einzusprechen?

Trotz deines Engagements hast du jetzt ein Problem: Beim Laufen mit der App musst du dir die ganze Zeit selbst zuhören – wie gehst du damit um?