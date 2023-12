Wings for Life World Run – Großes Danke zum Ende des Jubiläumsjahres

Was für ein Jahr, was für ein Meilenstein. Unser Jubiläumsjahr neigt sich dem Ende entgegen. Zeit für uns, nochmals Danke zu sagen! Mit eurer Hilfe konnten wir in den vergangenen zehn Jahren Wings for Life World Run mehr als 43,8 Millionen Euro an Spendengeldern sammeln. Dank eures Beitrags stellt sich zukünftig nicht mehr die Frage, ob wir eine Heilung für Querschnittslähmung finden, sondern nur noch wann.

2023 war ein beeindruckendes zehntes Jahr, das geprägt war von zahlreichen Gänsehautmomenten , neuen Rekorden und immerwährender Hoffnung .

Der Jubiläumslauf in Wien und mit der App in ganz Österreich war für uns und für viele Teilnehmer ein sehr spezieller Moment. Wir haben die emotionalsten Reaktionen für euch zusammengetragen.

Wings for Life World Run sagt DANKE! © Red Bull

Reini Sampl

„Es gibt keine Veranstaltung mit dieser Bandbreite – an Menschen und an Gefühlen. Von Spaziergehern bis zu Spitzensportler sind alle dabei. Und alle aus demselben Grund: Sie sind hier, um anderen Menschen zu helfen. In zehn Ausgaben ist nicht nur eine Menge Geld für die Rückenmarksforschung zusammengekommen, der Wings for Life World Run hat auch eine weltweite Community geschaffen, die es so vorher noch nie gegeben hat.“

Anna Gasser und Reini Sampl © © Mirja Geh

Thomas Morgenstern

„Luki (Lukas Müller) und ich kennen uns schon lange, unsere Eltern waren schon befreundet. Es ist unglaublich, was er bis jetzt geleistet hat. Einer meiner emotionalsten Momente der letzten zehn Jahre war bestimmt, als wir 2016 nach seinem Sturz gemeinsam an den Start gegangen sind. Dass er heute – 7 Jahre – später 2,35 km zu Fuß schafft, macht mich einfach nur sprachlos. Hut ab!“

Gemeinsam ans Ziel: Thomas Morgenstern mit Lukas Müller © © Philipp Carl Riedl

Nico Langmann

„Ich war 2014 mit 16 Jahren zum ersten Mal dabei und durfte mit den großen österreichischen Athleten am Start stehen. Zu sehen, wieviel der Lauf in den letzten 10 Jahren bewegt hat, ist unglaublich. Der Wings for Life World Run hat viele gute Seiten: Einerseits sammeln wir Geld für die Rückenmarksforschung und andererseits geben wir Menschen mit Behinderung eine Bühne. Wir stehen normalerweise nicht im Zentrum der Öffentlichkeit und dieser Lauf schafft es, uns aus der Nische zu holen.“

Nico Langmann © Philipp Greindl

DJ Ötzi

„Du gehörst zu einer Community und du bewegst etwas, weil du dich bewegst. Das ist grenzgenial und macht mich sehr glücklich.“

Anita Gerhardter und DJ Ötzi bei ihrem App Run an der Salzach. © Andreas Schaad for Wings for Life World Run

Anita Gerhardter, CEO Wings for Life

„Ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich heute nicht weinen werde. Doch dann steht plötzlich Lukas Müller direkt neben mir auf ... dann war‘s vorbei. Ich kann es gar nicht beschreiben, wie glücklich mich solche Momente machen. Wir wollen in Zukunft mehr davon sehen.“

Wir sind euch von Herzen dankbar für die vergangenen 10 Jahre und blicken voller Zuversicht in die Zukunft. Unsere Community wächst und wir freuen uns schon jetzt am 5. Mai 2024 gemeinsam mit euch in die 11. Ausgabe des Wings for Life World Runs zu starten.

Anita Gerhardter and Wolfgang Illek © Philipp Carl Riedl for Wings for Life World Run

Seid ihr auch wieder am Start? Gemeinsam ist es am schönsten. Also packt auch Freunde und Familie ein und startet zusammen in Wien oder mit der App, wo auch immer ihr euch gerade am 5. Mai befindet. Wir freuen uns auf euch!

