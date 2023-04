App. Sie unterhält, motiviert und informiert alle Starter:innen vom Anfang bis zum Ende ihres Laufs – und das in ganz besonderer Art und Weise. Denn mit Gabi Hiller und Gregor Bloéb erwecken zwei charismatische Persönlichkeiten die App am Renntag zum Leben. Ö3-Wecker-Moderatorin Gabi Hiller gibt heuer zum ersten Mal die Motivatorin und Schauspiel-Star Gregor Bloéb schlüpft bereits zum vierten Mal in die Rolle des virtuellen Catcher Cars. Und beide haben ein Ziel: Österreichs Teilnehmer:innen mit ihren einprägsamen Stimmen zu so vielen Kilometern wie möglich zu begleiten.

Während der globale Spendenlauf sein 10. Jubiläum feiert, gibt die beliebte Ö3-Wecker-Moderatorin Gabi Hiller ihre Premiere als Motivatorin und Antreiberin. Die Niederösterreicherin wird in ihrer unnachahmlichen Art alle Starter:innen zu Höchstleistungen für den guten Zweck anspornen. Wie das geht, weiß sie von ihren eigenen Starts in den vergangenen Jahren: „Ich kenne das Gefühl, wenn ich eigentlich nicht mehr kann, aber ich dem Catcher Car unbedingt noch ein paar hundert Meter entkommen will“, erklärt Gabi Hiller. „All diese Emotionen und Erfahrungen habe ich in meine Motivations-Sprüche reingelegt. Denn jeder Kilometer zählt.“

Wie gut sie das kann, hat sie bereits bewiesen: Als Teamcaptain im Ö3-Team hat sie in den vergangenen beiden Jahren bereits hunderte Hörer:innen in ganz Österreich dazu zu motiviert beim Wings for Life World Run ihr Bestes zu geben. „Ich hoffe, dass unser Ö3-Team auch heuer wieder als größtes Team an den Start geht und dass wir uns gegenseitig motivieren können“, so Hiller.

